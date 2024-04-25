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    4. Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak 3 pozitif düşünce tekniği

    Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak 3 pozitif düşünce tekniği

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    25.04.2024 12:57
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    Stres, üzüntü, yetersizlik hissi, kaygı ya da mutsuzluk... Hepsi insana dair, gayet olağan durumlar. Ancak bu olumsuz duyguların içinde sıkışıp kalmak ve boğulmak, kesinlikle bir tercih olmamalı. Pozitif düşüncenin gücüne inandığınız takdirde kötü duyguların bir anda silinip gittiğine şahit olabilirsiniz. İşler bazen ne kadar yolunda gitmese de kendinizi mutluluğa, iyiliğe ve güzelliğe yine siz çağırabilirsiniz. İşte kötü düşüncelerden kurtulup daha iyi hissetmenizi sağlayacak teknikler...

    Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak 3 pozitif düşünce tekniği

    Olumlu düşünmek iyiyi, olumsuz düşünmek kötüyü çeker. Bu; bazılarına inandırıcı gelmese de aslında bir yaşam mottosu haline getirildiğinde oldukça gerçekçi bir cümle. Pozitif düşünmek kişinin kendini iyi hissetmesini sağlarken aynı zamanda çevresinde de iyi şeyler olmasına, iyi şeylerle karşılaşmasına adeta ön ayak olup yol açıyor. Dolayısıyla hayattan zevk almak, stresten ve sorunlardan uzaklaşmak ve kendinizi mümkün olan her an iyi hissetmek için pozitif düşünceye odaklanmak çok önemli. Sizin için; kendinizi bir anda çok daha iyi hissettirecek 3 pozitif düşünce tekniğini ayrıntılarıyla anlattık.

    1. KENDİNE ŞANS TANIMAK VE ANLAYIŞLA YAKLAŞMAK

    Her ne kadar pozitiflik, olumlu yaklaşma gibi durumlardan bahsetsek de elbette herkesin bazen üzgün olduğu ya da yorgun hissettiği dönemler olabilir. Ancak bu bir felaket değil, gayet olağan bir durum. Bu tip durumlarda kendinizi hatalı görüp o hatalara odaklandığınızda durum çok daha çekilmez bir hale gelebilir. Her şeyden önce hatalardan ders çıkarmanın hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi olduğunu unutmayın. Bu yüzden de hayatınızda yolunda gitmeyen şeylere değil de yolunda giden şeylere odaklanın. İçinizden "Hata yapmak normaldir" cümlesini tekrarlamayı deneyin.

    Hatalarınızı topyekün görmezden gelmenizden bahsetmiyoruz ancak kendinize çok daha anlayışlı yaklaşabilirsiniz. Önemli olanın yaptığınız o hatadan ders çıkarmak olduğunu kendinize sık sık hatırlatırsanız bundan sonra atacağınız yeni adımlar için kendinize bir şans daha tanımış olursunuz. Bu yaklaşım kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak ve hüznünüzü ya da yorgunluğunuzu yavaş yavaş üzerinizden atmanıza yardımcı olacak.

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    2. OLUMLAMA EGZERSİZLERİ

    Hayatta kendinizi iyi hissetmeye ihtiyaç duyacağınız pek çok an olabilir. Bu kritik anlar için olumlama egzersizlerini aklınızdan çıkarmamalısınız. Bunun için olumlu düşünmeyi ve hayata olumlu yaklaşmayı kendinize ödev olarak almalısınız. Pozitif düşünmenize katkı sağlayacak olumlama egzersizleri; olumlu düşünceler çağrıştırır. İstemenin, başarmanın yarısı olduğunu da unutmayın ve pozitif şeyleri önce düşüncenizle kendinize çekmeye başlayın. Olumlu düşünmenin gücüne inandığınız takdirde isteklerinizin bir bir gerçekleştiğine ve ortadaki tüm engellerin teker teker kalktığına tanık olacaksınız.

    Peki aksi halde ne olur? Olumsuz duygular maalesef hızlı yayılan bir virüs gibidir ve eğer kişi kontrolü elinden kaçırırsa tüm benliğini sarmaya başlayabilir. Bu nedenle olumsuz duygu ve düşüncelerin en büyük düşmanınız olduğunu daima aklınızda tutarak daima güzel günlerin çok yakında olduğunu tekrarlayıp olumlamalar yapmalısınız. Bunları beyninize yerleştirdiğinizde olumsuz düşüncelerin yerleşmesi de imkansıza yakın olacak. Dolayısıyla ilk olarak başaracağınıza inanmalısınız. Olumlu düşünmeyi bir alışkanlık haline getirdiğinizde ve hatta gün içinde birkaç saat bu egzersizleri denediğinizde hayata bakışınızın yavaş yavaş değiştiğini fark edeceksiniz.

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    3. POZİTİF OLMAK

    Pozitif düşünce tekniklerinin aslında en başlıcası pozitif olmak. Her şeyden önce aklınızdan 'yapamam' gibi olumsuz fikirleri atlamalısınız. Bu cümle ve benzerleri lugatınızdan çıktığı takdirde başarıya ulaşmanız kolaylaşır. Çünkü olumsuz bu tip cümleler kişiyi daha çok aşağıya çeker. Dolayısıyla hangi durumla karşılaşırsanız karşılaşın 'yapamam', 'başaramam', 'beceremem' gibi düşünceler yerine, "Elimden gelenin en iyisini yaparım", "Üstesinden gelebilirim" ve "Kendime inanıyorum" gibi olumlu yaklaşımları kendinize rehber alabilirsiniz. Mutlu olmak istiyorsanız "yapamam" düşüncesinden bir an önce kurtulun ve hem hayata hem de kendinize çok daha olumlu yönlerinden bakmaya başlayın.

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