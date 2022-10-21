HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

20.10.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük kombinlerinizin üzerinizde nasıl durduğuna bakabileceğiniz, evinizi olduğundan çok daha geniş gösterecek, aynı zamanda dekoratif olarak şık görünecek bir boy aynası arayışında mısınız? Öyleyse doğru yerdesiniz! Metal çerçeveli ürünlerden ahşap boy aynalarına, desenli yüzeylerden parçalı modellere kadar bir araya getirdiğimiz birbirinden kaliteli ve zarif boy aynası modellerine göz atmaya ne dersiniz?

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Boy aynaları sıklıkla yatak ve giyinme odalarında konumlandırılıyor. Oysa dekorasyonu tamamlayan ve bulunduğu ortama derinlik katan boy aynaları, bütün yaşam alanlarına çok yakışıyor. Eve giren ışığı yansıtarak ortamı aydınlatan ve oldukça zenginleştiren boy aynalarına siz de ev dekorasyonunuzda yer vermek isterseniz her bütçeye uygun ayna seçeneklerini yazımızda bulabilir, beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz.

1. Katlanır ayaklı: Siyah Metal Çerçeveli Oval Ayaklı Boy Aynası

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Evinize ferahlık getirecek Siyah Metal Çerçeveli Oval Ayaklı Boy Aynası'nı salondan yatak odasına, holden giyinme odasına kadar evinizin her yerinde kullanabilirsiniz. 180x60 cm boyutlarındaki aynayı ister duvara dayalı ister katlanır ayaklarını açarak dilediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Evden çıkmadan önce kendinize bakarak kombininizi kontrol edebileceğiniz ürünle aynı zamanda evinize modern bir hava katabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Çevre dostu materyaller ile üretilen: Hediyeler Kapında Natürel Ahşap Ayaklı Boy Aynası

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

TSE standartlarında, %100 yerli ve çevre dostu materyallerle üretilen Hediyeler Kapında Natürel Ahşap Ayaklı Boy Aynası; ışık yansıtma özelliği sayesinde berrak bir görüntü sağlar. Ürün, birinci sınıf ahşap malzemeden üretilen çerçevesi ile uzun ömürlü kullanım imkânı sunar. Kanserojen madde içermemesiyle de tercih sebebi olan boy aynasının katlanabilir ayağı bulunur. Evinize sıcak bir dokunuş yapacak ürün, hemen her stildeki dekorasyona uyum sağlar.

Ürünü İncele

3. Farklı tasarımları sevenlere: Bhava Dekoratif Boy Aynası

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Evinizin dekorasyonuna özgün bir boy aynasıyla bambaşka bir hava katmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise aradığınız ürün Bhava Dekoratif Boy Aynası olabilir. Farklı formuyla dikkat çeken boy aynası, siyah çerçevesiyle modern bir görünüm sunar. Metal çerçevesine elektrostatik fırın boyası uygulanan ürün, duvara monte edilerek kullanılır. 90x160 cm boyutundaki modele bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

4. Şık ve modern: Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli Oval Ayaklı Boy Aynası

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Şık ve modern bir görünüme sahip olan Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli Oval Ayaklı Boy Aynası'nı kaliteli yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Bulunduğu ortamın odak noktası olacak boy aynası sayesinde evinize derinlik ve ferahlık katabilirsiniz. Aynanın düz bir duvarı veya mobilyaları yansıtması yerine tabloları ya da bitkileri yansıtmasına özen göstererek daha keyifli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. İster yatay kullanın ister dikey: Hediyeler Kapında 4 Parça Kare Duvar ve Boy Aynası Seti

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Parçalı ayna görüntüsünden hoşlanıyorsanız Hediyeler Kapında 4 Parça Kare Duvar ve Boy Aynası Seti'ni tercih edebilirsiniz. Aynaları dikey olarak konumlandırarak boy aynası yapabileceğiniz gibi yatay olarak yerleştirerek yatay bir ayna da elde edebilirsiniz. Koyu renkli duvarlarınızı hareketlendirmek için kullanabileceğiniz ürünle evinizdeki ışık yansımasını artırabilirsiniz. Kaliteli yapısıyla net bir görünüm elde edebileceğiniz ürünü çok beğeneceğinize eminiz!

Ürünü İncele

6. Klasik modelleri sevenlere: Ersan Dizayn Gold Ahşap Çerçeve Ayaklı Boy Aynası

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Evinizde ihtişamlı bir görünüm oluşturmak istiyorsanız Ersan Dizayn Gold Ahşap Çerçeve Ayaklı Boy Aynası'na şans vermeye ne dersiniz? Koyu tonlardaki klasik mobilyalarla mükemmel bir uyum yakalayan gold rengiyle zengin duran boy aynası sayesinde ev dekorasyonunuzu farklılaştırabilirsiniz. 70x180 cm boyutlarındaki ürünün geniş yüzeyi sayesinde yakında bile olsanız kendinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Çerçeve kenarlarındaki detaylarıyla herkesin beğenisini kazanacak modele mutlaka göz atmalısınız.

Ürünü İncele

7. El işçiliği çerçeve tasarımıyla: Valensiya Doğal Ağaç Çerçeveli Antik Limra Taş Kaplı Boy Aynası

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Valensiya Doğal Ağaç Çerçeveli Antik Limra Taş Kaplı Boy Aynası, tamamen doğal ahşap malzemeden üretilir. Yapımında %100 yerli materyal kullanılan ve insan sağlığına zararlı bileşenler içermeyen ürünün çerçevesi, el işçiliği ile renklendirilir. Arka yüzeyinde gümüş kaplama uygulaması yapılan boy aynası, bu özelliğiyle daha net ve aydınlık bir görüntü sunar. Korozyona dirençli oluşuyla uzun ömürlü kullanım olanağı sağlar.

Ürünü İncele

8. Ahşaptan vazgeçemeyenlere: DBK Max Ayaklı Boy Aynası

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

%100 doğal masif ahşapla tasarlanan DBK Max Ayaklı Boy Aynası, koyu kahve rengiyle hemen her eve uyum sağlar. Ayaklı olduğu için istenen her yerde kullanım imkânı sunan boy aynası, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alır. Evinize dekoratif olarak da çok yakışacak ayna hem giyinme odalarınla hem salon veya girişlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Ürünü İncele

9. Metal şıklığını evinize taşıyın: Enc Home Oval Kesimli Metal Ayaklı Boy Aynası

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Ev dekorasyonunuzu zenginleştirecek, gold metal çerçeveli bir boy aynasına mı ihtiyacınız var? O hâlde aradığınız ürün, Enc Home Oval Kesimli Metal Ayaklı Boy Aynası olabilir! Ürünle duvarınızı süsleyebilir, canlı bitkiler ve farklı dekoratif objelerle keyifli bir alan oluşturabilirsiniz. İsterseniz aynayı, ayaklarını açarak duvardan bağımsız olarak da kullanabilirsiniz. Evinizin dar veya uzun ince bir girişi varsa aynayla geniş bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Farklı bir model arayanlara: Neostill-Dekoratif Baklava Desenli Duvar Salon Boy Ayna

Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Düz ayna görüntüsünden hoşlanmıyorsanız Neostill-Dekoratif Baklava Desenli Duvar Salon Boy Aynası'nı tercih edebilirsiniz. Rodaj işlemiyle parlak ve saydam hâle getirilen ürünle evinize estetik bir görünüm katabilirsiniz. Çevre dostu ve neme dayanıklı boy aynası sayesinde berrak bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Aynayı duvara asarak kullanmak istemeniz hâlinde ürünün beraberinde gönderilen askı aparatlarını kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
ayaklı boy aynası ayna ayna modelleri boy aynası

İş birliği İçerikleri

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Şıklığıyla herkesin dikkatini çekiyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o paylaşımındaki elbise ve alternatif modeller

Şıklığıyla herkesin dikkatini çekiyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o paylaşımındaki elbise ve alternatif modeller

TikTok'ta viral oldu! Gören hemen alıyor... Kendisi küçük etkisi büyük...

TikTok'ta viral oldu! Gören hemen alıyor... Kendisi küçük etkisi büyük...

TikTok'ta popüler oldu! Düzen âşıklarının kalbini çalıyor...

TikTok'ta popüler oldu! Düzen âşıklarının kalbini çalıyor...

Sonbahar renklerini üzerinizde taşıyın! Hem sonbahara hem size çok yakışacak elbise modelleri

Sonbahar renklerini üzerinizde taşıyın! Hem sonbahara hem size çok yakışacak elbise modelleri

Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

Tümünü Gör
Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

Kış gelmeden mutlaka edinin! Ayaklarınızı sıcacık tutacak en konforlu ev terlikleri

Kış gelmeden mutlaka edinin! Ayaklarınızı sıcacık tutacak en konforlu ev terlikleri

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Ne giyse çok beğeniliyor! Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz'ın son bölümde giydiği o kıyafetler

Ne giyse çok beğeniliyor! Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz'ın son bölümde giydiği o kıyafetler

Deri mont şıklığı! Stilinize eşsiz bir hava katacak kaliteli deri montlar

Deri mont şıklığı! Stilinize eşsiz bir hava katacak kaliteli deri montlar

Tümünü Gör
Deri mont şıklığı! Stilinize eşsiz bir hava katacak kaliteli deri montlar

Deri mont şıklığı! Stilinize eşsiz bir hava katacak kaliteli deri montlar

Her tarza ve her ortama uyum sağlayan deri botları keşfedin!

Her tarza ve her ortama uyum sağlayan deri botları keşfedin!

İster sporda ister yolculukta severek kullanacağınız bluetooth kulaklıklar

İster sporda ister yolculukta severek kullanacağınız bluetooth kulaklıklar

Alerjiniz varsa mutlaka edinmelisiniz! Evinizin havasını güzelleştirecek hava temizleyiciler

Alerjiniz varsa mutlaka edinmelisiniz! Evinizin havasını güzelleştirecek hava temizleyiciler

Yaşam alanınızı daha modern ve havalı gösterecek en trend eşyalar

Yaşam alanınızı daha modern ve havalı gösterecek en trend eşyalar

Tek başına odanızın tüm havasını değiştirecek! İşte en kullanışlı ve şık puf koltuk modelleri

Tek başına odanızın tüm havasını değiştirecek! İşte en kullanışlı ve şık puf koltuk modelleri

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

TikTok'ta popüler oldu! Düzen âşıklarının kalbini çalıyor...

TikTok'ta popüler oldu! Düzen âşıklarının kalbini çalıyor...

TikTok'ta viral oldu! Gören hemen alıyor... Kendisi küçük etkisi büyük...

TikTok'ta viral oldu! Gören hemen alıyor... Kendisi küçük etkisi büyük...

Tek başına odanızın tüm havasını değiştirecek! İşte en kullanışlı ve şık puf koltuk modelleri

Tek başına odanızın tüm havasını değiştirecek! İşte en kullanışlı ve şık puf koltuk modelleri

Alerjiniz varsa mutlaka edinmelisiniz! Evinizin havasını güzelleştirecek hava temizleyiciler

Alerjiniz varsa mutlaka edinmelisiniz! Evinizin havasını güzelleştirecek hava temizleyiciler

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Gece kulübünden çıkıp yolda yürürken dehşeti yaşamışlardı! Şüpheli, genç kızı takıntı haline getirmiş

İki kardeş dehşeti yaşamışlardı! Takıntı haline getirmiş

Her şey eşiyle tartışmasından sonra oldu! İş yerinde yatan adam kalktığında şoka girdi: Gölgeler dolaşıyordu

Eşiyle tartıştı, soluğu iş yerinde aldı ama...

Yaşananlar cami kamerasına yansıdı: Namaz kılarken bir anda oldu! Genç adamı sırt üstü ve hareketsiz yatarken görünce...

Namaz kılarken bir anda oldu! Yaşananlar cami kamerasına yansıdı

12 tane torunu var yasak aşkı ortaya çıktı! Gülşen böyle itiraf etti: "40 yıllık eşimleyken başka bir adamla birlikte oldum"

40 yıllık eşimleyken başka bir adamla birlikte oldum

Denetime takılan alkollü sürücü: İnşallah bir daha yapmam

Denetime takılan alkollü sürücü: İnşallah bir daha yapmam

Önce çocukları dövdü sonra ateş açtı! Düğün değil dehşet... Oynayanlara atılan paralar kana bulandı

Düğün değil dehşet... Oynayanlara atılan paralar kana bulandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.