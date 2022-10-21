Kendinizi göstermekle kalmayıp dekoratif anlamda da hayatınıza renk katacak boy aynası modelleri

Boy aynaları sıklıkla yatak ve giyinme odalarında konumlandırılıyor. Oysa dekorasyonu tamamlayan ve bulunduğu ortama derinlik katan boy aynaları, bütün yaşam alanlarına çok yakışıyor. Eve giren ışığı yansıtarak ortamı aydınlatan ve oldukça zenginleştiren boy aynalarına siz de ev dekorasyonunuzda yer vermek isterseniz her bütçeye uygun ayna seçeneklerini yazımızda bulabilir, beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz.

1. Katlanır ayaklı: Siyah Metal Çerçeveli Oval Ayaklı Boy Aynası

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Evinize ferahlık getirecek Siyah Metal Çerçeveli Oval Ayaklı Boy Aynası'nı salondan yatak odasına, holden giyinme odasına kadar evinizin her yerinde kullanabilirsiniz. 180x60 cm boyutlarındaki aynayı ister duvara dayalı ister katlanır ayaklarını açarak dilediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Evden çıkmadan önce kendinize bakarak kombininizi kontrol edebileceğiniz ürünle aynı zamanda evinize modern bir hava katabilirsiniz.

2. Çevre dostu materyaller ile üretilen: Hediyeler Kapında Natürel Ahşap Ayaklı Boy Aynası

TSE standartlarında, %100 yerli ve çevre dostu materyallerle üretilen Hediyeler Kapında Natürel Ahşap Ayaklı Boy Aynası; ışık yansıtma özelliği sayesinde berrak bir görüntü sağlar. Ürün, birinci sınıf ahşap malzemeden üretilen çerçevesi ile uzun ömürlü kullanım imkânı sunar. Kanserojen madde içermemesiyle de tercih sebebi olan boy aynasının katlanabilir ayağı bulunur. Evinize sıcak bir dokunuş yapacak ürün, hemen her stildeki dekorasyona uyum sağlar.

3. Farklı tasarımları sevenlere: Bhava Dekoratif Boy Aynası

Evinizin dekorasyonuna özgün bir boy aynasıyla bambaşka bir hava katmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise aradığınız ürün Bhava Dekoratif Boy Aynası olabilir. Farklı formuyla dikkat çeken boy aynası, siyah çerçevesiyle modern bir görünüm sunar. Metal çerçevesine elektrostatik fırın boyası uygulanan ürün, duvara monte edilerek kullanılır. 90x160 cm boyutundaki modele bir şans vermeye ne dersiniz?

4. Şık ve modern: Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli Oval Ayaklı Boy Aynası

Şık ve modern bir görünüme sahip olan Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli Oval Ayaklı Boy Aynası'nı kaliteli yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Bulunduğu ortamın odak noktası olacak boy aynası sayesinde evinize derinlik ve ferahlık katabilirsiniz. Aynanın düz bir duvarı veya mobilyaları yansıtması yerine tabloları ya da bitkileri yansıtmasına özen göstererek daha keyifli bir görünüm elde edebilirsiniz.

5. İster yatay kullanın ister dikey: Hediyeler Kapında 4 Parça Kare Duvar ve Boy Aynası Seti

Parçalı ayna görüntüsünden hoşlanıyorsanız Hediyeler Kapında 4 Parça Kare Duvar ve Boy Aynası Seti'ni tercih edebilirsiniz. Aynaları dikey olarak konumlandırarak boy aynası yapabileceğiniz gibi yatay olarak yerleştirerek yatay bir ayna da elde edebilirsiniz. Koyu renkli duvarlarınızı hareketlendirmek için kullanabileceğiniz ürünle evinizdeki ışık yansımasını artırabilirsiniz. Kaliteli yapısıyla net bir görünüm elde edebileceğiniz ürünü çok beğeneceğinize eminiz!

6. Klasik modelleri sevenlere: Ersan Dizayn Gold Ahşap Çerçeve Ayaklı Boy Aynası

Evinizde ihtişamlı bir görünüm oluşturmak istiyorsanız Ersan Dizayn Gold Ahşap Çerçeve Ayaklı Boy Aynası'na şans vermeye ne dersiniz? Koyu tonlardaki klasik mobilyalarla mükemmel bir uyum yakalayan gold rengiyle zengin duran boy aynası sayesinde ev dekorasyonunuzu farklılaştırabilirsiniz. 70x180 cm boyutlarındaki ürünün geniş yüzeyi sayesinde yakında bile olsanız kendinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Çerçeve kenarlarındaki detaylarıyla herkesin beğenisini kazanacak modele mutlaka göz atmalısınız.

7. El işçiliği çerçeve tasarımıyla: Valensiya Doğal Ağaç Çerçeveli Antik Limra Taş Kaplı Boy Aynası

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Valensiya Doğal Ağaç Çerçeveli Antik Limra Taş Kaplı Boy Aynası, tamamen doğal ahşap malzemeden üretilir. Yapımında %100 yerli materyal kullanılan ve insan sağlığına zararlı bileşenler içermeyen ürünün çerçevesi, el işçiliği ile renklendirilir. Arka yüzeyinde gümüş kaplama uygulaması yapılan boy aynası, bu özelliğiyle daha net ve aydınlık bir görüntü sunar. Korozyona dirençli oluşuyla uzun ömürlü kullanım olanağı sağlar.

8. Ahşaptan vazgeçemeyenlere: DBK Max Ayaklı Boy Aynası

%100 doğal masif ahşapla tasarlanan DBK Max Ayaklı Boy Aynası, koyu kahve rengiyle hemen her eve uyum sağlar. Ayaklı olduğu için istenen her yerde kullanım imkânı sunan boy aynası, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alır. Evinize dekoratif olarak da çok yakışacak ayna hem giyinme odalarınla hem salon veya girişlerde rahatlıkla kullanılabilir.

9. Metal şıklığını evinize taşıyın: Enc Home Oval Kesimli Metal Ayaklı Boy Aynası

Ev dekorasyonunuzu zenginleştirecek, gold metal çerçeveli bir boy aynasına mı ihtiyacınız var? O hâlde aradığınız ürün, Enc Home Oval Kesimli Metal Ayaklı Boy Aynası olabilir! Ürünle duvarınızı süsleyebilir, canlı bitkiler ve farklı dekoratif objelerle keyifli bir alan oluşturabilirsiniz. İsterseniz aynayı, ayaklarını açarak duvardan bağımsız olarak da kullanabilirsiniz. Evinizin dar veya uzun ince bir girişi varsa aynayla geniş bir görünüm yakalayabilirsiniz.

10. Farklı bir model arayanlara: Neostill-Dekoratif Baklava Desenli Duvar Salon Boy Ayna

Düz ayna görüntüsünden hoşlanmıyorsanız Neostill-Dekoratif Baklava Desenli Duvar Salon Boy Aynası'nı tercih edebilirsiniz. Rodaj işlemiyle parlak ve saydam hâle getirilen ürünle evinize estetik bir görünüm katabilirsiniz. Çevre dostu ve neme dayanıklı boy aynası sayesinde berrak bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Aynayı duvara asarak kullanmak istemeniz hâlinde ürünün beraberinde gönderilen askı aparatlarını kullanabilirsiniz.