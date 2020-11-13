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  4. Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 bıçaklayıp öldüren zanlı tutuklandı

Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 bıçaklayıp öldüren zanlı tutuklandı

13.11.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 bıçaklayıp öldüren zanlı tutuklandı

Aksaray’da eşiyle boşanma aşamasında olan adam, bir süredir arkadaşlık ettiği 2 çocuk annesi kadını kendisiyle görüşmek istememesi gerekçesiyle 6 yerinden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 7079 Sokak’ta meydana geldi.

Aksaray’da eşiyle boşanma aşamasında olan adam, bir süredir arkadaşlık ettiği 2 çocuk annesi kadını kendisiyle görüşmek istememesi gerekçesiyle 6 yerinden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 7079 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Ramazan T. (33) ile eşinden boşanmış 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz (37) aynı marketin farklı şubelerinde çalışırken tanışıp kısa süreli bir arkadaşlık yaşadı. Saadet Korkmaz, Ramazan T.’nin evli oluşundan rahatsızlık duyarak bir daha görüşmek istemedi. Ramazan T., kendisiyle görüşmek istemeyen Saadet Korkmaz’ı ikna etmek için çalıştığı markete giderek konuşmak istedi. Ramazan T., kendisinden ayrılma konusunda kararlı olan Saadet Korkmaz’ı yanında getirdiği ekmek bıçağıyla 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Saadet Korkmaz, kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Ramazan T., kanlı kıyafetlerini değiştirmek için gittiği evinde polis tarafından olaydan 9 dakika sonra yakalandı. Emniyete girişinde gazetecilerin “Neden öldürdün” sorusunu yanıtsız bırakan Ramazan T., “Pişman mısın” sorusuna ise, “Hayır pişman değilim” diyerek rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 bıçaklayıp öldüren zanlı tutuklandı

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