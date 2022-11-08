Kendisinden iki kat büyük! Doktorlar gözlerine inanamadı: Daha büyüğü görülmedi

Avustralya’da ağustos ayında kendisinden iki kay büyük tümörle doğan bebek gündemden düşmüyor. Üç ay erken doğan bebeğin yaşamayacağı düşünülüyordu. Doktorlar minik savaşçıya 'mucize bebek' adını verdi.

KUYRUK SOKUMUNDA İKİ KİLOLUK TÜMÖRLE DOĞDU

Saylor Thomson, ağustos ayında Mater Anneler Hastanesi'nde doğdu. Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki bebeğin kuyruk sokumunda iki kilogramlık bir tümör büyümüştü. Anne 20 haftalık hamileylen gittiği kontrolde bebeğin yaşam şansının yüzde 25 ila 40 olduğu belirtilmişti.

OPERASYON ALTI SAAT SÜRDÜ

Doğumundan sadece birkaç dakika sonra 25 kişilik bir ekip, sakrokoksigeal teratom diye bilinen tümörü almak için 6 saatlik bir operasyona başladı.

Operasyondan iki ay sonra doktorlar, "mucize bebek" Saylor'ın "muhteşem bir iyileşme" gösterdiğini ve giderek güçlendiğini duyurdu.

Ekipte yer alan Profesör Saliesh Kumar, hastanede daha önce bir bebekten bu denli büyük bir tümörü almadıklarını söyledi. Doktor yaptığı açıklamada tümörün neden büyüdüğünü bilmediklerini söyledi. Embriyonik germ hücrelerinden kaynaklanıyor ve kız bebeklerde görülme olasılığı 4 kat fazla.

ANNE, BEBEĞİNİ 10 GÜN SONRA KUCAĞINA ALDI

Anne Rachel Thomson ise kızlarının "güçlü, iradeli ve küçük bir savaşçı" olduğunu ifade etti. Anne, doğumdan ancak 10 gün sonra kızını kucağına alabildi.

Thomson, "Sosyal hizmet uzmanları ve cerrahlar, erken doğum ve tümör nedeniyle yaşama şansının çok az olduğunu söylediğinde çok ağladım" diye konuştu.



