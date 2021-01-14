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Kendisine ‘sihirli mantar’ enjekte eden adamın kanında mantar büyüdü

14.01.2021 13:14 | Son Güncelleme:
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Kendisine ‘sihirli mantar’ enjekte eden adamın kanında mantar büyüdü

Kendisine ‘sihirli mantar’ enjekte eden adamın kanında mantar büyüdü ve organları bozuldu.

Nebraska’da yaşayan 30 yaşında bir adam, ailesi tarafından tuhaf davrandığı fark edilerek hastaneye kaldırıldı. Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry adlı bilimsel dergideki örnek olay olarak yer alan vakaya göre, doktorlar bipolar bozukluğu olan adamın ilaçlarını almadığını ve manik depresif bir dönemden geçtiğini fark etti.

Ailesi ise adamın aldığı opioid miktarını azaltmanın yollarını aradığını ve bunun üzerine anksiyete ve depresyona çare olması için içerdiği psilosibin hakkında araştırma yaptığını gördüğünü söyledi.

Johns Hopkins’teki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre ilaç depresyon nöbetlerinden muzdarip kanser hastalarına yardımcı olduğu bilinse de bu enjekte edilebileceği anlamına gelmiyordu.

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Vaka çalışmasına göre adam mantarları suda haşladı ve enjekte etmeden önce sıvıyı çözdü. Birkaç gün sonra aşırı derecede yorgun hissetmeye başladı, ardından kan kustu, ishal oldu ve sarılık gelişti. Ardından ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

ENJEKTE ETTİĞİ MANTAR ORGANLARINA ZARAR VERDİ

Bir dizi testin ardından doktorlar mantarların karaciğer ve böbreklere zarar verdiğini, organların bozulmaya başladığı görüldü. Ardından hastanın nefes almasını kolaylaştırmak için ventilatör takılması gerekiyordu. 22 gün hastanede kaldı ve taburcu olduktan sonra antibiyotik ve antifungal tedavi gördü.

Geçen aylarda, Avustralya’da bazı yasadışı uyuşturucuların faydalarının araştırılması için ilk resmi adımlar atılmış, Mind Medicine Australia, psilosibin ve MDMA’i araştırmak üzere başvuruda bulunmuştu. Mind Medicine Australia adlı kurum, önerdiği değişikliklerin yasadışı kullanım veya tedarik konusundaki mevcut yasal kontrolleri etkilemeyeceğini belirtti.

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