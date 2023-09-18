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Kendisini aldatan eşini sokak ortasında tokatlayarak bayılttı! Korku dolu anlar kamerada

18.09.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde Gökhan T. (38), tartıştığı eşi Elvan T.'yi (34) sokakta tokat atarak bayılttı. Olay, cep telefonu kamerasına yansırken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Elvan T., ailevi sebeplerden tartıştıklarını, eşinin kendisini darbederek, tehdit ve hakarette bulunduğunu söyledi. Gökhan T. ise eşinin daha önce kendisini aldattığını, bu nedenle evde huzursuzluk olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Kendisini aldatan eşini sokak ortasında tokatlayarak bayılttı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.00 sıralarında Ege Mahallesi 788’inci Cadde’de meydana geldi. Gökhan T., eşi Elvan T. ile otomobilde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Araçtan inen çift tartışmaya devam etti. Kavgaya dönen olayda Gökhan T., kendisine doğru gelen eşine tokat attı. Elvan T., aldığı darbeyle yerel düşerek baygınlık geçirdi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan Elvan T., ailevi sebeplerden tartıştıklarını, eşinin kendisini darbederek, tehdit ve hakarette bulunduğunu, şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı verilmesini istediğini söyledi.

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Gökhan T. ise eşinin daha önce kendisini aldattığını, bu nedenle evde huzursuzluk olduğunu söyledi. Gökhan T., karşılıklı birbirlerine hakaret ettiklerini; ancak şiddet uygulamadığını, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Ankara Aldatma

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