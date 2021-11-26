HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendisini döven oğlundan bıçaklayarak kurtuldu

Kendisini döven oğlundan bıçaklayarak kurtuldu

26.11.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de, aşırı alkollü halde eve giden oğul, kendisine alkol parası vermeyen babasını darp etti. Boğuşma sırasında baldırından bıçaklayarak oğlunun elinden kurtulmayı başaran baba gözaltına alındı.

Kendisini döven oğlundan bıçaklayarak kurtuldu

Olay, Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı alkollü olduğu iddia edilen G.İ., alkol parası alabilmek için ayrı yaşadığı babasının evine gitti. G.İ. ile ona alkol parası vermek istemeyen babası T.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba oğul arasında arbede yaşandı. Alkollü oğlunu sakinleştiremeyen T.İ., eline geçirdiği bıçakla oğlunu baldırından 2 kez bıçakladı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Darp ettiği babası tarafından bıçaklanan G.İ. kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı olan G.İ.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Alkol almaması için para vermediği için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtulmayı başaran baba T.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Özel harekat polisi eşini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktıÖzel harekat polisi eşini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Öte yandan, G.İ.’nin, babası T.İ.’nin evine daha öncesinden de defalarca gidip tartışma yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ünlü olmaktan korktum""Ünlü olmaktan korktum"
PARTNER Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı!
Şafak vakti operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltıŞafak vakti operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.