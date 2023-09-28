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Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı, 3 günlük bebeği hastaneden kaçırdı!

28.09.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, 3 gün önce doğan bebeği test bahanesiyle alıp kaçırdı. Şüpheli kadının bebeği örtüye sarıp uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı, 3 günlük bebeği hastaneden kaçırdı!

Olay, öğle saatlerinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, test bahanesiyle, 3 gün önce dünyaya gelen çocuğu alarak uzaklaştı.

Kucağındaki bebeği örtüye sararak uzaklaşan kadından tekrar haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiği tespit edilen kadının kimliğini belirleyip, yakalamak için harekete geçti.

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BEBEĞİN DURUMU İYİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, isminin S.G. olduğu belirlenen kadını yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli kadın ile birlikte bulunan ve sağlık durumu iyi olan bebek ise ailesine teslim edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı, hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Görüntülerde; şüpheli S.G.’nin bebeği örtüye sararak uzaklaştığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan S.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)


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