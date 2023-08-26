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    4. Kendisini yakınlık eğitmeni olarak tanımlıyor! Kadınlara verdiği tüyolar sosyal medyada gündem yarattı

    Kendisini yakınlık eğitmeni olarak tanımlıyor! Kadınlara verdiği tüyolar sosyal medyada gündem yarattı

    26.08.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kendisini yakınlık eğitmeni olarak tanımlayan Alyssa Ljub kadınların cinsellikten utanmaması için sosyal medya hesaplarından sık sık tüyolar verdiği paylaşımlar yapıyor. Kadınların cinselliği bir tabu olarak algılamaması için önce kendi bedenlerini tanımaları gerektiğini savunan Ljub açıklamalarıyla yeniden gündem yarattı.

    29 yaşındaki Alyssa Ljub kendisini ilişki koçu olarak tanımlarken özellikle kadınların cinsellik konusunda eğitilmesi gerektiğini savundu. Cinselliğin toplumsal olarak bir tabu haline geldiğini ifade eden Ljub, kadınların cinselliklerini kucaklayabilmeleri için utançtan arınmış olarak kendi bedenlerini tanımalarını teşvik ediyor.

    “KADIN TARAFINDA DAHA ÇOK UTANÇ VAR”

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    Skinfluencer Success podcast'inde konuşan Ljub, “Çiftlerde iki tarafında utangaç olduğu durumlar yaşıyoruz ancak kadın tarafından daha çok utanç ve çekingenlik oluyor. Kadınlar kendilerini ifade etme konusunda büyük zorluk yaşıyorlar. Aslında hoşlandığınız şeyleri bildiğinizde tüm seks hayatınız çok daha iyi hale geliyor. Eğer kendini keşfetmezsen başkasını nasıl yönlendireceksiniz? Kadınların kendileriyle barışması ve daha özgüvenli hissetmesi gerekiyor” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Cinsellik

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