Kendisiyle evlenip boşanan modele teklif yağıyor! Evlilik tekliflerinin sayısı 1500'e ulaştı... "Daha fazla talep görüyorum"

Londra'da yaşayan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Suellen Carey, kendisiyle evlendikten sonra boşanmaya karar vermişti. Boşanma haberinin dünya basınında gündem olmasıyla birlikte Carey adeta teklif yağmuruna tutuldu. Ayrılık haberiyle 1500 evlilik teklifi aldığını söyleyen Carey, "Son birkaç günde 30'dan fazla buket aldım ve itiraf etmeliyim ki, gelen evlilik tekliflerinin sayısı beni şok etti. Buketleri nereye koyacağımı bile bilmiyorum. Şu anda daha fazla talep görüyorum" dedi.

"DAHA SEÇİÇİYİM"

Kendisiyle evlenmenin beklenmedik dezavantajları olduğunu ifade eden Carey, "Güzel bir deneyimdi, ancak kendimle evli olmanın zorlukları vardı. Bunu seveceğimi düşünmüştüm, ancak sonunda yalnızlık beklediğimden daha ağır bastı. Sadece kendimle ilişki içinde olmak düşündüğümden daha zordu.Kendinizi gerçekten tanıdığınızda, bir ilişkide olmanın ancak buna tamamen hazır olduğunuzda anlam kazandığını anlarsınız." diye konuştu.