Keneden bir ölüm daha!

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında da hızlı bir yükseliş var. Kene ölümlerinin çoğunluğu İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülüyor. Keneyle mücadelede uyarılara dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, kene ısırmalarında vatandaşları müdahale etmeden sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri konusunda sık sık uyarıyor. Aksi takdirde vakalarda can kayıpları kaçınılmaz oluyor. Son olarak mayıs ayının son günlerinde Bitlis'in Hizan ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk kene ısırması sonucu hayatını kaybetmişti.

KENDİ ÇIKARTTI, SONU OLDU

Son ölüm haberi Sivas'tan geldi. Vücuduna yapışan keneyi çıkartan 2 çocuk babası Bilal Selvi (31),Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Bilal Selvi, vücuduna yapışan keneyi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavi altında tutulan Selvi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavisi sırasında sosyal medya hesabından, "Allah'ım sen kimseye dert verip, derman aratma" yazdığı öğrenilen Selvi'nin cenazesi, köyünde toprağa verilecek.

