Kenevir çözümü! Kenevir yağından şampuan, krem ve sabun üretildi

Kenevir yağından dermokozmetik ürünler üreten genç girişimci Emre Öneren, kenevir yağından geliştirdikleri dermokozmetik ürünlerin saç, el, ayak ve akne sorunlarına iyi geldiğini söyledi.

2019 yılında yurt dışına giderek kenevir yağı üzerine araştırma yaptığını söyleyen Kenevircim’in kurucusu Emre Öneren, ürünlerin nasıl üretildiği ve en çok hangi ürünlere talep olduğuna yönelik bilgi toplandığını dile getirdi.

Hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Öneren, kenevir yağından geliştirdikleri dermokozmetik ürünlerin saç, el, ayak ve akne sorunlarına iyi geldiğini ifade etti.

Dermokozmetik ürünlerin gelişimi üzerine bir Ar-Ge ekibi oluşturduklarını aktaran Öneren, yeni ürün geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kenevirden faydalı ürünler üretildiğini de göstermek istediğini belirten Öneren, logoyu ve marka ismini seçerken buna dikkat ettiklerini anlattı.

“KENEVİR YAĞININ BİRÇOK FAYDASI VAR”

Kenevir yağının cilde zararı olmadığını dile getiren Öneren, “Aksine birçok faydası var. İçerisinde omega-3, omega-6 yağ asitleri bulunuyor. Vitamin ve mineraller var. Böylece somon balığından bile daha besleyici içeriğe sahip” dedi.