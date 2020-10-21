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Kenevir yetiştirmek için bahçesine sera kurmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 11:37 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evde ve bahçesinde yapılan aramada, 13 kök Hint keneviri ile 2 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engelleme çalışmaları sonucunda, Meydan Mahallesi’nde bulunan Y.K.

Kenevir yetiştirmek için bahçesine sera kurmuş

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evde ve bahçesinde yapılan aramada, 13 kök Hint keneviri ile 2 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engelleme çalışmaları sonucunda, Meydan Mahallesi’nde bulunan Y.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.
Bahçede yapılan aramada sera içerisinde 13 kök Hint keneviri ele geçirilirken evde yapılan aramada 3 kutu içerisinde kurutulmuş 2 kilo 850 gram esrar maddesi ile 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.
Şüpheli Y.K. gözaltına alındı.

Kenevir yetiştirmek için bahçesine sera kurmuş

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