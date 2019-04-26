“Kent Kültür Söyleşileri”nin bu ayki konuğu Gazeteci Orhan Bursalı oldu

Tepebaşı Belediyesi’nin Şair Haydar Ergülen’in yönetiminde sürdürdüğü “Kent Kültür Söyleşileri”nin bu ay konuğu Gazeteci Orhan Bursalı oldu.

Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci salonunda gerçekleşen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Başkan Ataç, “Orhan Bursalı’yı anlatmaya gerek yok. Çok yakından tanıyoruz. “Herkese Bilim Teknoloji” Dergisi’nin yayıncısı olduğundan kendisini kutluyorum. Gazete yazarlığı, kitapları ayrı bir özellik. Haydar Ergülen ile birlikte gündemi değerlendiren iyi bir söyleşi olacak.” dedi.

Haydar Ergülen’in, Orhan Bursalı’nın geçmişi ve çalışmaları hakkında bilgiler aktarmasıyla başlayan “Yerel Seçim Sonuçları: Başarının Neresindeyiz” konulu söyleşide Cumhurbaşkanı seçimleri, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler ve siyasi partilerin oluşturdukları ittifaklar değerlendirildi. Gazeteci Orhan Bursalı, “Ekonominin çöküşü ve Kılıçdaroğlu’nun politikaları Cumhuriyet Halk Partisi’ne başarıyı getirdi. Ekonominin şu ya da bu şekilde seçimleri etkilememesi mümkün değil. Bugünün sonucunu biz referandumda gördük. Referandum ruhunu ayakta tutmak gerek. Oradaki “Hayır” gücü, kendisini bu seçimlerde de belli etti. Mansur Yavaş ısrarı son derece önemliydi. Doğru bir politikaydı. Ankara’nın ancak Yavaş ile alınabileceği biliniyordu” dedi.

Bursalı, konuşmasında Eskişehir’deki seçim sonuçlarına da değinerek; “Seçim sonuçlarını değerlendirdiğimizde muhalefete daha büyük iş düşüyor. Eskişehir’deki sonuçlara baktığımızda, CHP’nin kazandığı ilçe sayılarını artmış durumda. Bu sonuçlarda şehirleşme çok önemli. Büyükşehir yasası değişti biliyorsunuz. Bu, kısa dönemde iktidara kar elde ettirdi. Fakat uzun dönemde, büyükşehirlere bağlanarak mahalle olan köylerin, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin nimetlerinden daha fazla faydalanacağı anlamına da geliyor” şeklinde konuştu.

Gazeteci Orhan Bursalı, İstanbul seçim sonuçlarına da değinerek, “Şimdi Ekrem İmamoğlu diye bir isim var. İmamoğlu Atatürk’çü, iyi konuşuyor. Yasin okuyor, okutuyor. Bir başarısı var. Tüm bunlara bakıldığında doğru bir insanın seçildiği belli oluyor. İstanbul’daki seçimin yenilenme ihtimalini yüzde 1 olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı bunu kabul etmiş durumda. Erken seçim olacağını da düşünmüyorum. Gördüğüm tabloya göre seçim zamanında olacak.” dedi.

Söyleşinin ardından programda soru-cevap kısmına geçildi. Bursalı’yı dinlemeye gelen konuklar, sorularının yanı sıra fikirlerini de paylaştı. Program Başkan Ataç’ın moderatör Haydar Ergülen’e ve konuk Gazeteci Orhan Bursalı’ya çiçek takdim etmesiyle sonlandı.



