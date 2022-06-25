HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kentin üstüne kabus gibi çöktü! Astım ve bronşit rahatsızlığı olanlar dikkat

Kentin üstüne kabus gibi çöktü! Astım ve bronşit rahatsızlığı olanlar dikkat

25.06.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da Suriye üzerinden gelen toz bulutları endişe ile karşılandı. Son günlerde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çok sayıda şehri sarıya ve griye boyayan toz bulutları bu kez de Van'a ulaştı. Kentte astım ve bronşit gibi rahatsızlıkları olanların mümkün oldukça toz bulutunu solumamaları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Kentin üstüne kabus gibi çöktü! Astım ve bronşit rahatsızlığı olanlar dikkat

Van’ın kent merkezi ve yüksek kesimleri son günlerde sıklıkla karşılaşılan Suriye kaynaklı toz bulutlarıyla kaplandı.

ASTIM VE BRONŞİT HASTALARI DİKKAT

Son yılların en büyük toz fırtınasını yaşayan Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çok sayıda şehir sarıya ve griye boyandı. Toz bulutu, gökyüzünü kaplayarak görüş mesafesini düşürdü.

3

Uzmanlarca, toz bulutlarının yoğun olarak etkili olduğu bu günlerde astım ve bronşit gibi rahatsızlıkları olanların mümkün oldukça toz bulutunu solumamaları için dışarı çıkmamaları uyarıları yapılıyor.

Toz bulutlarına bu yıl çok kez denk geldiklerini ifade eden Burhan Ateş isimli vatandaş, bu bulutların daha sonra yağmur getirdiğini belirtti.

4

Yağan yağmurla araçların çamur içinde kaldığını dile getiren Ateş, kadınların da yağıştan sonra çamur olan cam ve balkonları yıkadığını kaydetti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuduğunu zannetmişlerdi... Acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktıUyuduğunu zannetmişlerdi... Acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı
48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...
Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isim 'müjde' diyerek duyurdu: Bahçeli'nin önerisiyle il oluyor

AK Partili isim 'müjde' diyerek duyurdu: Bahçeli'nin önerisiyle il oluyor

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

Tatile yarım saat kala hüsran! "Geri dönmek zorunda kaldık"

Tatile yarım saat kala hüsran! "Geri dönmek zorunda kaldık"

İlginizi Çekebilir

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.