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Kentsel dönüşümde yeni kanuni düzenleme sinyali! Cevdet Yılmaz duyurdu

26.08.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem tehlikesi nedeniyle milyonlarca insan yaşadığı evleri kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isterken yeni düzenleme için ilk sinyal geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesine sadece bu yıl merkezi bütçeden 762 milyar Türk lirası harcanacağını söyledi. Yılmaz, kentsel dönüşümle ilgili yeni kanuni düzenleme yapılabileceğini de ifade etti. İşte detaylar…

Kentsel dönüşümde yeni kanuni düzenleme sinyali! Cevdet Yılmaz duyurdu

Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruz’un 101’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında geldiği Afyonkarahisar’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette teşkilat üyelerine seslenen Yılmaz, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, açıklamasında 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük bir yıkıma sebep olan depremin ardından bölgeye yapılan yatırımlar ve kentsel dönüşüm konusuna dair "Büyük bir afet, hiç böyle küçümsenecek bir şey değil. 11 vilayeti, 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen bir afet. Bunun onda biri bir ülkede olsa ne kadar iyi olursa olsun ekonomisi etkilenir. Dolayısıyla bu büyük bir afet. Bunun yaralarını sarmamız birkaç yıl alacak. Ama Allah'ın izniyle bu yaraları hep birlikte saracağız. Şu anda çadırda kalan hak sahibi kalmadı neredeyse. Bütün vatandaşlarımız konteynerlerde geçici olarak barınma hizmeti alınıyor. Kalıcı konutların inşasına başladık. Diğer taraftan altyapı yatırımlarını yapıyor. Sadece konutlar değil ki, yol var, su var, elektrik, doğal gaz var, eğitim ve sağlık hizmeti var. Bütün bunların bu yükü hep birlikte kaldırıyoruz. Sadece merkezi yönetim bütçesinden bu sene, gelecek yılı ondan sonraki yılı saymıyorum. Sadece bu yıl harcayacağımız para 762 milyar Türk lirası. Çok büyük bir rakam hakikaten ama çok şükür güçlü bir ülkemiz var. İstikrarlı bir yönetimimiz var. Bu ağır yükü de devlet ve millet olarak hep birlikte inşallah kaldıracağız. Ülkemizi çok daha güvenli yarınlara taşıyacağız." diye konuştu.

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"GEREKİRSE YENİ KANUNİ DÜZENLEMELER YAPIP BU İŞLERİ DAHA DA KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Kentsel dönüşüm konusunda iktidarın gerekeni fazlası ile yapacağını vurgulayan Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan da afet riski olan bölgelerimizde kentsel dönüşümle milyonlarca konutu dönüştürmeye hedefliyoruz. O konuda da bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şunu da ifade etmek isterim. Afyon'un da bir deprem ili olduğu için özellikle altını çizmek isterim. Krizi yönetmek istemiyorsak riskleri yönetmemiz lazım. Dolayısıyla riskli alanlarda hızlı bir şekilde dönüşüm sağlamamız lazım. AK Parti olarak 20 yılda çok önemli dönüşümler sağladık. Belli bir yere geldik. Ama daha yapmamız gereken işler var. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere riskli alanların dönüşümüne önümüzdeki dönemde çok daha fazla ağırlık vereceğiz. Gerekirse bazı yeni kanuni düzenlemeler yapıp bu işleri daha da kolaylaştıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Kentsel dönüşüm

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