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KEP adresi nedir, sorgulama nasıl yapılır? PTT KEP adresi nasıl alınır?

12.06.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet, hayatımızın büyük bir kısmını kapladığı bu dönemde gerek resmi gerekse gayriresmi tüm işlerimizi uzaktan ilerletmemizi sağlayan bir araç haline geldi. Bu denli hayatımızda yer edinen bu uygulamaları kullanabilmek için e-posta adresleri ile kaydolmak gerekiyor. İnterneti kullanan her birey için artık e-posta bir kimlik görevi görüyor. Bu bağlamda merak edilen "KEP adresi nedir, sorgulama nasıl yapılır?" sorusunu yanıtladık.

KEP adresi nedir, sorgulama nasıl yapılır? PTT KEP adresi nasıl alınır?

İçindekiler

  • KEP Adresi Nedir?
  • KEP Adresi Nasıl Alınır?
  • KEP’İ Kimler Tercih Ediyor?
  • KEP Adresi Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-posta adresleri sadece uygulamalar için kayıt aracı değil, aynı zamanda bir iletişim aracı olarak da kullanılır. Özellikle resmi yazışmalarda; dilekçe ve önemli evrak gönderimlerinde anlık iletişim sağlaması, e-postanın önemini artırır. Özel ve önemli yazışmalar için ise KEP yani Kayıtlı Elektronik Posta adresi tercih edilmektedir.

KEP Adresi Nedir?

KEP adresinin tam açılımı Kayıtlı Elektronik Posta Adresi'dir.

KEP adresi; internet üzerinde yapılan yazışmaların ve belge transferlerinin kayıtlı e-posta üzerinden gerçekleşmesini sağlar. Yapılan resmi yazışmalar ve resmi evraklar, bu kayıtlı e-posta adreslerinden yapıldığı takdirde, hukuksal işlemlerde delil olarak sayılır. İnternet ortamında saklanan bu yazışmalar, e-postanın ne zaman gönderildiği, ne zaman iletildiği, ne zaman okunduğu gibi bilgileri kayıt altında tutar. Belgelerin üzerinde oynanamaz ve değiştirilemez olması güvenli bir alan oluşturur.

Günümüzde oldukça sık kullanılan bu sistemle, resmi kurumlar, özel şirketler; tebligat gibi resmi evrakları KEP adresi ile gönderebilir.

KEP Adresi Nasıl Alınır?

Ticari yazışmaların ve belge transferlerinin daha güvenilir bir ortamda sağlanması, her iki taraf için de oldukça önemlidir.

KEP adresi alma işlemi; “ptt kep“ adresi üzerinden KEP başvuru işlemi ile gerçekleştirilir. PTT KEP adresi alma sürecine, gerçek ve tüzel kişiler, diğer tüzel kişiler ve kamu kurumları için ayrı olarak istenen belgeleri tamamlayarak başlayabilirsiniz. Sonraki adımda KEP adresi başvurusu için başvuru formu doldurarak KEP online başvuru sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

KEP adresi giriş, PTT Kep Mail adresinden gerçekleştilir. PTT KEP adresi giriş için kullanıcılardan; SMS, elektronik imza, mobil imzalarından birini seçme hakkı tanınır. İsteyen kullanıcılar için KEP giriş, e-devlet üzerinden de gerçekleştirebilir.

KEP’İ Kimler Tercih Ediyor?

KEP güvenli bir yazışma ortamı sağlaması sebebiyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Bunlardan bazıları;

  • Kamuların sıklıkla tercih ettiği KEP, kurumlar arası ve kurum içi yazışmalarda kullanılmaktadır.
  • Kamu kurumları ve kişiler arasındaki yazışmalar için de KEP tercih edilmektedir. Böylelikle söz konusu yazışmalar ile ilgili teyit bilgisi alınırken hukuki delil olarak saklanmaktadır.
  • Güvenli bir yazışma sunduğu için ortaklar ve şirketler tarafından sıkça tercih edilir. Sözleşmeler, evraklar ve belge transferi fazla olanlar için önemli bir alan sağlamaktadır.

KEP Adresi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kullanılan e-posta adresinin kayıtlı bir e-posta adresi olup olmadığını bilmiyorsanız, KEP adresi sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

  • Kep rehberi sorgulama işlemi, PTT KEP giriş sayfasındaki KEP sorgulama sekmesinden gerçekleştirilebilir. Böylece adresin güvenirliği kontrol edilebilir.
  • KEP rehberi sorgulama işlemi aynı zamanda e- devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu sorgulama sayesinde KEP adresi öğrenme işlemi yapılabilir. PTT dışında e-Devlet de KEP adresi öğrenme hizmeti sunmaktadır.

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