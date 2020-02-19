Kepçe kulak ameliyatı sonrası küpe ve gözlükten uzak durun

kulaklardaki kepçe kulak görünümü ve tedavisi hakkında bilgi veren Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Hasan Yılmaz, kepçe kulak ameliyatı sonrası yapılması gerekenlere de değindi.

6 AYDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN KULAK BANTLAMA YÖNTEMİ ÇÖZÜM OLABİLİR

Otoplasti kulak kepçesindeki şekil bozukluğunu düzeltmek veya kulakların daha iyi görünmesini sağlamak için yapılan cerrahi işlemdir. Kozmetik veya rekonstrüktif olarak yapılabilir.Kepçe kulak operasyonu kozmetik amaçlı otoplastiye örnek olarak verilebilirken, yaralanma sonrası bozukluklar rekonstrüktif otoplastiyle düzeltilir. 6 aydan küçük çocuklarda, kulak bantlama yöntemi ile kulakların kepçesindeki şekil bozukluğunun önüne geçebilir.

DOĞAL SONUÇ ÇOK ÖNEMLİ

Kulak estetiği, genellikle çocuklara uygulanmasına rağmen her yaş grubuna da yapılabilmektedir fakat okul çağına başlamadan yapılması önerilmektedir. Hekimin hastayı gerçekleştirilebilecek hedefler açısından doğru bilgilendirmesi çok önemlidir. En doğal ve simetrik sonuç için kulak yapılarının ayrıntılı muayenesi yapılır. Tüm yüzün ve kulakların değerlendirilebilmesi için fotoğraflar çekilir. Risk oluşturabilecek yüksek tansiyon, kalıcı yara izlerinin oluşmasına yatkınlık, sigara kullanma ve kanamaya yatkınlık gibi durumlar ile ilgili hasta ile detaylı bir görüşme yapılır.