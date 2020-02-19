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Kepçe kulak ameliyatı sonrası küpe ve gözlükten uzak durun

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kepçe olarak tabir edilen kulakta şekil bozukluğu çocukluk döneminde de yetişkinlik döneminde de günlük yaşamı ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Kepçe kulak görünümü çocuklarda sosyal çevreden dışlanma, alay edilme ve özgüven eksikliğine neden olabiliyor. Erişkinlerde de çocukluktan gelen bu çekingenlikle kulak görünümünden rahatsız olanlar genelde kulaklarını saçlarıyla kapatma yoluna gidiyor.

Kepçe kulak ameliyatı sonrası küpe ve gözlükten uzak durun

kulaklardaki kepçe kulak görünümü ve tedavisi hakkında bilgi veren Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Hasan Yılmaz, kepçe kulak ameliyatı sonrası yapılması gerekenlere de değindi.

6 AYDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN KULAK BANTLAMA YÖNTEMİ ÇÖZÜM OLABİLİR

Otoplasti kulak kepçesindeki şekil bozukluğunu düzeltmek veya kulakların daha iyi görünmesini sağlamak için yapılan cerrahi işlemdir. Kozmetik veya rekonstrüktif olarak yapılabilir.Kepçe kulak operasyonu kozmetik amaçlı otoplastiye örnek olarak verilebilirken, yaralanma sonrası bozukluklar rekonstrüktif otoplastiyle düzeltilir. 6 aydan küçük çocuklarda, kulak bantlama yöntemi ile kulakların kepçesindeki şekil bozukluğunun önüne geçebilir.

DOĞAL SONUÇ ÇOK ÖNEMLİ

Kulak estetiği, genellikle çocuklara uygulanmasına rağmen her yaş grubuna da yapılabilmektedir fakat okul çağına başlamadan yapılması önerilmektedir. Hekimin hastayı gerçekleştirilebilecek hedefler açısından doğru bilgilendirmesi çok önemlidir. En doğal ve simetrik sonuç için kulak yapılarının ayrıntılı muayenesi yapılır. Tüm yüzün ve kulakların değerlendirilebilmesi için fotoğraflar çekilir. Risk oluşturabilecek yüksek tansiyon, kalıcı yara izlerinin oluşmasına yatkınlık, sigara kullanma ve kanamaya yatkınlık gibi durumlar ile ilgili hasta ile detaylı bir görüşme yapılır.

YAPILAN KESİLER GÖRÜNMÜYOR

Kepçe kulak ameliyatı hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre birden çok farklı teknikle yapılabilmektedir. Bu teknikler arasında dikişle şekil vermek, kıkırdak esnekliğini sağlamak için kıkırdağın yer yer inceltilip katlanması veya fazlalık olan kıkırdak ve yumuşak dokunun çıkarılmasıdır. Kesi yerinin onarılması sonrasında yeniden şekillendirilmiş kulak kepçesinin üzerine hafifçe baskılı bir pansuman yapılır. Yapılan kesiler kulak arkasında olduğu için yara izi görünmez. Ameliyat sonrası genellikle 1 gün hastanede kalınır.

AMELİYAT SONRASI SPOR, KÜPE VE GÖZLÜKTEN UZAK DURUN

Özellikle iki taraflı ameliyatların sonrasında, tek tarafta şiddetli bir ağrı olması durumunda doktora başvurulması gerekmektedir. Bu ağrı yara yerinde kan toplanması gibi istenmeyen durumların belirtisi olabilir.Ameliyattan sonra pansuman birkaç gün kalır. Takip eden 1 hafta boyunca hem gündüz hem gece kafa bandı kullanılır. Birinci haftanın sonunda dikişler kontrol esnasında alınır. Sonraki 3 - 4 hafta sadece yatarken kulakların öne doğru kıvrılmalarını önlemek için kafa bandı uygulamasına devam edilir. Hastaların ameliyattan sonra 2 hafta ağır fiziksel aktiviteden uzak durması gerekir. 3 hafta mümkünse gözlük kullanılmaması ve küpe takılmaması önerilir. Kontroller, doktorun uygun gördüğü sıklıkta mutlaka gerçekleştirilmelidir.

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