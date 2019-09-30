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Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kepez ilçesindeki sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi yönünde belediye meclisinin isim tespit komisyonunda alınan karara CHP'li meclis üyesi şerh koydu - Şehidin babası İlyas Sönmez: - "Oğlum bu vatan için şehit oldu, isminin yaşatılmasını bekliyoruz"

Antalya'nın Kepez ilçesindeki sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine ilişkin karara CHP'li belediye meclis üyesinin isim tespit komisyonunda şerh düşmesine tepki gösterildi.

Kepez Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısında görüşülmek üzere isim tespit komisyonunca havale edilen, Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine ilişkin karara, CHP'li üye Mustafa İlhan, "İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle 'şehit' sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum." notunu yazdı.

CHP'li meclis üyesinin karara şerh koyması ilçede tepkiye neden oldu.

- "İsmi yaşatılsın istiyoruz"

MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar'ın parti binasında düzenlediği basın toplantısına katılan şehidin babası İlyas Sönmez, karara şerh düşen Mustafa İlhan'ı kınadığını söyledi.

Doğu kökenli bir aile olduklarını belirten Sönmez, "HDP'liler hiç bir zaman doğu insanını temsil etmedi. Onlar Kürtleri kandırıyor. Biz hiçbir zaman bu bayraktan vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Bir oğlum şehit oldu. Geride iki evladım ve bir ben varım. Üçümüz de şehit olmaya hazırız. Asker lazımsa biz hazırız, bu vatanı bunlara asla teslim etmeyeceğiz." diye konuştu.

İlçedeki caddeye oğlunun ismini vermek isteyenlere teşekkür eden Sönmez, "Oğlum bu vatan için şehit oldu. İsminin yaşatılmasını bekliyoruz." dedi.

MHP İlçe Başkanı Seyyar da CHP'li meclis üyesinin şerhinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Seyyar, şöyle konuştu:

"Terörün kravatlı ve rozetli temsilcileri kendilerini senelerdir kılıktan kılığa sokarak kamufle etmeye, hain emellerini gerçekleştirmeye çalışmaktan vazgeçmemiştir. Milli vicdanı yok sayarak HDP/PKK ile genel siyasette kirli bir ittifak sürecine giren CHP ve İP, yerel siyasette de bu şaibeli yolda yürümeye devam etmektedir. Kepez Belediye Meclisine CHP kontenjanından giren, geçmişteki siyasi tercihleriyle, güncel paylaşımlarıyla terör örgütü PKK ve yandaşları lehine ifadeler kullanıp terör ve terörist propagandası yapan Mustafa İlhan, aslının gereğini yaparak milletin kutsalına dil uzatmıştır."

Seyyar, caddeye şehidin isminin verilmesinin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 Eylül 2012'de 4 farklı noktaya düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez ile 9 silah arkadaşı şehit düşmüştü.

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