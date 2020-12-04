Kerahat vakti olarak bilinen zaman dilimi içerisinde islam dinine göre bazı ibadetlerin ve hareketlerin yapılması yasaklanmıştır. Peki bunun nedeni nedir? İşte kerahat vakti hakkında tüm merak edilenler.

Kerahat Vaktinin Anlamı Nedir?

“Kerahat vakti nedir?” sorusu en sık merak edilen ve araştırılan sorulardan biridir. Kerahat vaktinde güneş en tepededir. Aynı zamanda bu vakit güneşin doğuşu ve güneşin batışını kapsar. Kerahat vakti bazı ibadetlerin yapılması dinen hoş karşılanmaz. Akşam kerahat vaktinde sadece ikindi namazının farzı kılınabilir.

Kerahat Vakitleri Ne Zamandır?

Kerahat vaktinin anlamından bahsetti. Şimdi “Kerahat vakti ne zaman?” sorusunun cevabını detaylı olarak ele alalım.

Sabah Kerahat Vakti: Güneşin doğmaya başladığı saatten itibaren yaklaşık 45 dakika boyunca olan süredir.

Öğle Kerahat Vakti: Öğlen namazına yaklaşık 45 dakika kalan zamandır.

Akşam (İkindi) Kerahat Vakti: Akşam ezanından 45 dakika önce başlayan ve güneşin batışına kadar devam eden zamandır.

Kerahat Vaktinde Namaz Kılınır mı?

Kerahat vakti hakkında en çok sorulan soru “Kerahat vaktinde namaz kılınır mı?” sorusudur. Namaz kılmak için güneşin doğması, en tepeye çıkması ve güneşin batması beklenir. Bu nedenle güneş doğarken, en tepedeyken ve batarken namaz kılınmaz. Peygamber efendimiz (S.A.V) kerahat vaktinde namaz kılınmaması gerektiğini vurgulamıştır.

Kerahat Vaktinde Tilâvet Secdesi Yapılır Mı?

Kerahat vakti tilâvet secdesi yapılmaz. Kerahat vaktinde okunan secde ayetinin secdesi, daha sonraya daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.