Kerahat vakti olarak bilinen zaman dilimi içerisinde islam dinine göre bazı ibadetlerin ve hareketlerin yapılması yasaklanmıştır. Peki bunun nedeni nedir? İşte kerahat vakti hakkında tüm merak edilenler.
“Kerahat vakti nedir?” sorusu en sık merak edilen ve araştırılan sorulardan biridir. Kerahat vaktinde güneş en tepededir. Aynı zamanda bu vakit güneşin doğuşu ve güneşin batışını kapsar. Kerahat vakti bazı ibadetlerin yapılması dinen hoş karşılanmaz. Akşam kerahat vaktinde sadece ikindi namazının farzı kılınabilir.
Kerahat vaktinin anlamından bahsetti. Şimdi “Kerahat vakti ne zaman?” sorusunun cevabını detaylı olarak ele alalım.
Sabah Kerahat Vakti: Güneşin doğmaya başladığı saatten itibaren yaklaşık 45 dakika boyunca olan süredir.
Öğle Kerahat Vakti: Öğlen namazına yaklaşık 45 dakika kalan zamandır.
Akşam (İkindi) Kerahat Vakti: Akşam ezanından 45 dakika önce başlayan ve güneşin batışına kadar devam eden zamandır.
Kerahat vakti hakkında en çok sorulan soru “Kerahat vaktinde namaz kılınır mı?” sorusudur. Namaz kılmak için güneşin doğması, en tepeye çıkması ve güneşin batması beklenir. Bu nedenle güneş doğarken, en tepedeyken ve batarken namaz kılınmaz. Peygamber efendimiz (S.A.V) kerahat vaktinde namaz kılınmaması gerektiğini vurgulamıştır.
Kerahat Vaktinde Tilâvet Secdesi Yapılır Mı?
Kerahat vakti tilâvet secdesi yapılmaz. Kerahat vaktinde okunan secde ayetinin secdesi, daha sonraya daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.
İmsak vaktinden, güneş doğana kadar olan vakitte sadece sabah namazının sünneti kılınır. Başka nafile namazı kılınmaz.
İkindi ve akşam namazı arasında nafile namazı kılınmaz. Yalnızca namazın sünneti kılınabilir.
Güneşe tapanların bu üç vakitte ibadet ederler. Güneşe tapanlara benzememek için bu üç vakitte namaz kılınmaz.
Kerahat vakti uyumak hem sağlık açısından hem de dinen olumsuz olarak bilinir. Peki bunun nedeni nedir?
Sağlık Açısından:
İkindi namazının ardından akşam namazına kadar süren bu vakitte uyumak, uykulu hal olan sersemliğe sebep olur. Oluşacak olan yarı uykulu hâl nedeniyle baş ağrısı yaşanabilir. Bunun yanı sıra kişide halsizlik olabilir.
Dini Açıdan:
Hadis-i Şerifte:“İkindiden sonra, uyuyup da aklını kaybeden kimse, yalnız kendini kınasın.”(Kenzu’l-Ummal, h. No. 41362) buyrulmuştur.
Uyku için geçerli üç vakit ve üç hüküm vardır.
Gaylule: Sabah ezanının girmesiyle başlar ve keharetin bitiş vakti olan güneşin doğmasından 45 dakika sonrasına kadar devam eder. Bu zaman, günlük çalışmanın hazırlığın yapılması gereken zamandır. Güneşin doğuşundan sonra kişiye rehavet gelir ve çalışma şevki kırılır. Bu nedenle hadiste “hilaf-ı sünnet(sünnete aykırı) olarak değerlendirilmiştir
Feylule: Bu vakit ise ikindi namazından sonra başlar ve akşam namazına kadar devam eder. Bu uyku sağlık açısında da bahsettiğimiz gibi kişide sersem bir hâle sebebiyet veriri. En aktif olunan saatler o saatler olduğu için günü yaşamamış sayılır, netice alamaz. Bu sebeple bu uyku mekruh sayılır.
Mekruh: Dinen yapılması hoş karşılanmayan anlamını taşır.
Kaylule: Bu uyku sünnettir. Kuşluk vaktinden itibaren başlar, öğle vaktinden biraz sonraya kadar devam eder. Yarım saat bir kaylule uykusu, iki saat gece uykusuna denk olarak bilinir. Bu uyku zindeliği ve çalışma enerjisini arttırır.
Kerahat vaktinde namaz kılınmayacağından ve uyunulmaması gerektiğinden bahsettik. Peki, kerahat vakti Kur’an okunur mu?
Kur’an okumanın yasak olduğu bir zaman dilimi yoktur. Bu nedenle kerahat vaktinde gönül rahatlığı ile Kur’an okuyabilirsiniz.
Ukbe b. mir el-Cühenî'den şöyle nakledilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)
Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271). Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 271)
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Sıcak şiddetlendiği zaman namazı serinliğe bırakın. Kuşkusuz sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır’ buyurdu.” Buhari (606)
−Sabah namaz kıl, sonra güneş doğup yükselinceye kadar namazdan el çek. Kuşkusuz güneş doğup yükselirken şeytanın iki boynuzu arasında yükselir. O zamanda kâfirler ona secde ederler. Sonra mızrağın gölgesi olmayıp güneş semanın tam ortasında oluncaya kadar namaz kılabilirsin. Kuşkusuz namaz melekler tarafından gözetlenen ve kullar tarafından hazır olunan bir ibadettir. Sonra namazdan çekil. Kuşkusuz o zaman cehennem iyice alevlendirilir. Gölge geldiği zaman yine namaz kıl. Kuşkusuz namaz melekler tarafından gözetlenen ve kullar tarafından hazır olunan bir ibadettir. Nihayet ikindiyi kılarsın. Bundan sonra güneş batıncaya kadar namaz kılmaktan çekil. Kuşkusuz güneş şeytanın iki boynuzu arasında batar. O zamanda kâfirler ona secde ederler’ buyurdu...” Müslim (832/294)
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