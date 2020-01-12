HABER
  4. Kerbela’da olaylı protesto: 1 ölü 3 yaralı

Kerbela’da olaylı protesto: 1 ölü 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde yeniden alevlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.İranlı General Kasım Süleymani’nin ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği operasyon sonucu öldürülmesinin ardından durulan hükümet karşıtı protesto gösterileri, Cuma günü yeniden başladı.

Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde yeniden alevlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
İranlı General Kasım Süleymani’nin ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği operasyon sonucu öldürülmesinin ardından durulan hükümet karşıtı protesto gösterileri, Cuma günü yeniden başladı. Ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddet olayları yaşandı. Protestocular güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyl atarken, güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalede bulundu. Toplanan kalabalığa güvenlik güçlerinin biber gazı ve gerçek mermiyle karşılık vermesi sonucu 1 protestocu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Irak’ta geçtiğimiz Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç nedeniyle 500’den fazla kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişi de yaralandı. Protestocuların baskılarının ardından Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Erkek Barınma Evi, kış aylarında evsizlerin yuvası oluyorErkek Barınma Evi, kış aylarında evsizlerin yuvası oluyor
Van kedileri ücretli sahiplendiriliyorVan kedileri ücretli sahiplendiriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Bir sütyen açıklaması daha!

Bir sütyen açıklaması daha!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göbeklitepe dünyanın en iyi 25 seyahat noktası arasında yer aldı

Dünyanın en iyi 25 seyahat noktası! Türkiye'den sadece orası var

Afganistan'da iki ABD askeri bombalı saldırıda öldürüldü

İki ABD askeri bombalı saldırı ile öldürüldü

Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Antalya'da Alara Çayı üzerinde kurulacak HES'e Danıştay'dan iptal kararı

Köylüler dava açmıştı! Danıştay'dan HES kararı!

İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Avustralya'daki develere talip oldu

İYİ Partili başkandan devlete çağrı: Develere talibim

Oltu Çayı'nda vatandaşları tedirgin eden olay

Vatandaşları tedirgin eden olay: İlk kez şahit oldum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.