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Kerç Boğazı'nda ölen nişanlısının tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:27 | Son Güncelleme

KERÇ Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen vardiya zabiti Yüce Karanki (33), memleketi Yalova'da toprağa verildi.

KERÇ Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen vardiya zabiti Yüce Karanki (33), memleketi Yalova'da toprağa verildi. Cenaze töreninde Karanki'nin nişanlısı Zeynep Elmalı, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.
Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nda, 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan Yüce Karanki için, memleketi Yalova'da cenaze töreni düzenlendi. Yalova Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Yüce Karanki'nin babası Necmi Karanki, annesi Hatice Karanki, kardeşi Simge Karanki ve nişanlısı Zeynep Elmalı taziyeleri kabul etti. Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile çok sayıda kişi katıldı.
Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan acılı anne Hatice Karanki, dava açılıp açılmayacağı yönündeki soruya, Dimdik ayaktayız. Ona biz karar vereceğiz. Ona ailesi karar verecek. Şu anda acımızı yaşıyoruz. Önce ilahi adalet yerini bulacak. Sonra da cumhuriyetin adaleti, hepsi yerini bulacak. Şimdi acımızı yaşıyoruz dedi.
Yalova Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüce Karanki'nin cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Karanki'nin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

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