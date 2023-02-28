Kerem Kınık kimdir? Kızılay Başkanı Kerem Kınık nereli? İşte Kızılay Başkanı'nın biyografisi

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından kamuoyunda en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine çadır satışı yapması sonrası Kerem Kınık'ım kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Kerem Kınık kimdir? Kızılay Başkanı Kerem Kınık nereli? İşte ayrıntılar...

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK KİMDİR?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 8 Temmuz 1970'te Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kerem Kınık 2019 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde Afet Tıbbı doktorasını tamamlamıştır. Ayrıca Somali Benadir Üniversitesi'nden de Fahri doktorası bulunmaktadır. Kerem Kınık, Amasya İl Sağlık Müdürlüğünde sorumlu hekimlik, daha sonrasında da İBB Sağlık Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür.



1999-2013 yıllarında sağlık, bilgi teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda kurucu ortaklık ve genel müdürlük yapmıştır. Ayrıca 2013-1015 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak çalışmıştır. Kerem Kınık, 2016'dan bu yana da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.

KEREM KINIK İSTİFA MI EDECEK?

Sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya davet etti. Yükselen bu istifa çağrıları sonrası Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kınık, "Vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği" sorusuna, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" yanıtını verdi.



