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Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste araziye savruldu

27.01.2021 22:47 | Son Güncelleme:
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Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste araziye savruldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kereste yüklü tır yol kenarındaki refüje devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazada tarım arazisine savrulan keresteler ise olay yerine gelen bir başka kamyona yüklendi.

Olay, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Habib Y. idaresindeki 15 SD 096 plakalı kereste yüklü kamyon sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi.

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Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücü Habib Y.’yi ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası devrilen kamyonun kasasından tarım arazisine savrulan keresteler ise olay yerine gelen bir başka kamyona yüklenerek kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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