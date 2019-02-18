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''Kerkük, IKBY hükümetinin kurulması için pazarlık konusu yapılmamalı''

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Ahmet Haydar: "Kerkük İl Meclisi oturumları il dışında yapılarak Kerkük, IKBY hükümetinin kurulması için pazarlık konusu yapılmamalı"

KERKÜK (AA) - Irak'taki Türkmenler, Kerkük İl Meclisi oturumunun il dışında yapılarak Kerkük'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'inde (IKBY) hükümetin kurulması için pazarlık konusu yapılamayacağını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Ahmet Haydar, düzenlediği basın toplantısında, '"Kerkük İl Meclisi oturumları il dışında yapılarak Kerkük, IKBY hükümetinin kurulması için pazarlık konusu yapılmamalı." dedi.

Kerkük İl Meclisi oturumlarının Kerkük dışında yapılmasının yasal olmadığını vurgulayan Haydar, ''Kerkük sorunu, Kerkük içinde ve Kerküklüler tarafından çözülmeli.'' ifadesini kullandı.

Kerkük sorunun çözümü meselesinin iki Kürt partisi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), arasında kalmaması gerektiğini ifade eden Haydar, meselenin çözümünde Türkmen, Arap ve Hristiyanların da yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Haydar ayrıca tek taraflı çözümlerin Kerkük'ün istikrarı ve güvenliği için sağlıklı olmayacağını, bu bağlamda daha önce Kürt siyasi partiler tarafından ortaya atılan tek taraflı çözümlerin hiçbir işe yaramadığının ve sorunları daha da arttırdığının görüldüğünü dile getirdi.

KYB ve KDP'nin bugün IKBY'nin Erbil kentinde gerçekleştireceği duyurulan Kerkük İl Meclisi oturumu açıklanmayan bir nedenle iptal edildi.

Kerkük İl Meclisi oturumun 18 Şubat'ta Erbil'de yapılacağının açıklanması üzerine bu karara Kerküklü Türkmenlerin yanı sıra Araplar da tepki göstermişti.

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül 2017'de yapılan gayrimeşru referandum sonrası Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere askeri güç kaydırarak, bu yerlerin kontrolünü Peşmerge'nin elinden almıştı. Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Ülkenin zengin ve en eski petrol yataklarına sahip Kerkük'te 5 petrol kuyusu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
IKBY ırak Kerkük Türkmenler

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