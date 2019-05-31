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Kerkük patlamaları bilançosu: 4 ölü 23 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 01:26 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinde bu akşam meydana gelen peş peşe paralamalarda ölenleri sayısı 4’e yaralıların ise 23’e yükseldiği açıklandı.Kerkük polisinden bir kaynak kentin merkezinde meydana gelen peş peşe 6 patlamada ölenlerin sayısı 4’e yaralıların ise 23’e yükseldiği kaydetti.Olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken yaralılar çevredeki hastanelere aktarıldı.Kerkük polis kaynakları kentin Kudüs caddesi, Valilik caddesi ve Bağdat yolu bölgelerinde peş peşe meydana gelen 6 patlamada 3 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.Saldırıları henüz kimse üstelenmese de Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ olduğunu söylüyor.

Irak’ın Kerkük kentinde bu akşam meydana gelen peş peşe paralamalarda ölenleri sayısı 4’e yaralıların ise 23’e yükseldiği açıklandı.
Kerkük polisinden bir kaynak kentin merkezinde meydana gelen peş peşe 6 patlamada ölenlerin sayısı 4’e yaralıların ise 23’e yükseldiği kaydetti.
Olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken yaralılar çevredeki hastanelere aktarıldı.
Kerkük polis kaynakları kentin Kudüs caddesi, Valilik caddesi ve Bağdat yolu bölgelerinde peş peşe meydana gelen 6 patlamada 3 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
Saldırıları henüz kimse üstelenmese de Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ olduğunu söylüyor.

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