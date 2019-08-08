HABER

Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Iraklı Türkmen hayırsever Kays Rıdvani: - "Yaklaşık 2 bin 600 göçmeni 30 bin metrekarelik arazimde 5 yıldır karşılık istemeden severek ağırlıyorum. Telaferli göçmenler memleketlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz kalacaklar" - Telaferli göçmen Muhammed Mustafa: "Bize bağışlanan arsa ve kurulan kampla çoluk çocuğumuzun hayatını kurtardılar. Aksi takdirde cadde ve sokaklarda kalırdık"

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ın Kerkük kentindeki geniş arazisini 2014'te terör örgütü DEAŞ'tan kaçan iç göçmenlere tahsis eden Türkmen hayırsever Kays Rıdvani, burada Türkiye'nin desteğiyle kurulan kampta binlerce göçmeni ağırlıyor.

Iraklı Türkmen hayırsever Rıdvani, Kerkük'ün 25 kilometre güneybatısında yer alan Yahyava köyündeki arazisini 5 yıl önce DEAŞ'ın zulmünden kaçan göçmenlere tahsis etti.

Rıdvani'nin geniş arazisi üzerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay tarafından Temmuz 2014'te donanımlı bir kamp kuruldu. Yahyava Kampı'na Musul ve Telafer'deki DEAŞ saldırıları nedeniyle yerlerinden olan Türkmen aileler yerleştirildi.

- Binlerce göçmeni ağırlıyor

Kays Rıdvani, arazisi üzerinde Türkiye'nin desteğiyle kurulan Yahyava Kampı'nda 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor.

AA muhabirine konuşan Türkmen hayırsever, yıllar önce terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından dolayı Kerkük'e göç etmek zorunda kalan insanlara destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Rıdvani, "Yaklaşık 2 bin 600 göçmeni 30 bin metrekarelik arazimde 5 yıldır karşılık istemeden severek ağırlıyorum. Telaferli göçmenler memleketlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz kalacaklar." dedi.

- Türkiye'ye teşekkür

Yaptığı işi "insani bir görev" olarak niteleyen Rıdvani, Telaferli Türkmen göçmenler için arsası üzerinde kapsamlı bir kamp kuran Türkiye'ye de sığınmacılar adına teşekkür etti.

Yahyava Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu da Rıdvani'nin göçmenlerin en zor günlerinde yanında olduğunu belirterek, "Bu arsayı ve kampı bize tahsis edenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, arsanın tahsis edilmesi ve kampın kurulmasıyla yüzlerce göçmen ailenin evsiz barksız kalmaktan kurtulduğunu söyledi.

- "Çoluk çocuğumuzun hayatını kurtardılar"

Yahyava Kampı'nda 5 yıldır hayat mücadelesi veren Telaferli göçmen Muhammed Mustafa, "Bize bağışlanan arsa ve kurulan kampla çoluk çocuğumuzun hayatını kurtardılar. Aksi takdirde cadde ve sokaklarda kalırdık." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmeden önce nüfus oranı bakımından Irak'ın en büyük ilçesi kabul edilen Telafer'de 300 bine yakın Türkmen ikamet ediyordu.

Eski Irak Planlama Bakanı Selman el-Cumeyli, Eylül 2018'de yaptığı açıklamada, DEAŞ'la yaşanan çatışmalar nedeniyle ülke genelinde 150 binden fazla konutun yıkıldığını ve sadece konutların yeniden inşası için 15 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Kamyonetin kasasını ahşap ev monte etti, yaylaları geziyorKamyonetin kasasını ahşap ev monte etti, yaylaları geziyor
Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyorBıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük Telafer Yahyava Kampı

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yer: Hatay! Sondaj makinelerinden çıktı

Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

BİM'de 13 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Kurban Bayramı için ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 35 bini buldu

Sayıları 35 bini buldu

Buca'da 22 çam ağacının kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği iddia edildi

Kahreden görüntü! 'Bu talanı yetkililer görse, oturup ağlar'

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.