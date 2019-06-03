Kerkük'teki patlamalarda yaralananlar Türkiye'de tedavi görecek

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde 29 Haziran'da art arda meydana gelen 6 bombalı saldırıda ağır yaralananların Türkiye'de tedavi görecekleri belirtildi.

Kerkük'teki Osmanlı kalesinde bulunan Ulu Cami'de teravih namazına katılan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, patlamalarda ağır yaralıların acil şekilde Türkiye'de tedavi göreceklerini açıkladı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Patlamada ağır yaralananlar Türkiye'de tedavi görecekler.'' dedi.

Tedavisi Irak'ta mümkün olmayan ağır yaralıların Türkiye'de tedavi görmeleri için Türkiye bir kez daha desteğini esirgemediğini aktaran Salihi, ''Her zamanki gibi Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha Iraklıların yanında.'' şeklinde konuştu.

Salihi, Türkiye'de tedavi görecek yaralılar belirlendikten sonra bu kişilerin en kısa zamanda Türk hastanelerine gönderileceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin yıllardır Irak'ta hiçbir etnik ve mezhep ayrımı yapmadan tüm kesimlere yardım eli uzattığını dile getiren Salihi, Türkiye komşuluk hakkını fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi.