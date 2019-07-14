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Kerkük'teki Türkmen katliamının 60. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: - "Bu katliam, Türkmenlere yönelik yok etme planının bir parçasıdır" - "Türkmenler bugün de siyasi katliamlara maruz kalmaktadır"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, 60 yıl önce Kürt kökenli Komünist Partisi üyelerince gerçekleştirilen Türkmen katliamının mağdurları düzenlenen törenle anıldı.

Türkmen Şehitliğinde yapılan anma törenine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Türkmen yetkililer ve katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Anma töreninde AA muhabirine konuşan Salihi, "Bu katliam, Türkmenlere yönelik yok etme planının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Osmanlı'dan sonra bu coğrafyadaki Türkmenlerin sürekli sindirme ve yok etme politikalarına maruz kaldığına dikkati çeken Salihi, Bağdat yönetiminin, Türkmenlere hükümet içinde yer vermediğini belirterek, "Türkmenler bugün de siyasi katliamlara maruz kalmaktadır." dedi.

Bu topraklarda derin ve köklü bir tarihi olan Türkmenlerin, Irak Merkezi Hükümetinde yer almaları gerektiğinin altını çizen Salihi, "Türkmensiz bir hükümet eksik hükümettir." eleştirisinde bulundu.

ITC Başkanı Salihi, Irak'taki Türk varlığının bu coğrafyada tehlikede olduğunu dile getirerek, mezhep ve hizipçilikten uzak durup, birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

- 14 Temmuz Katliamı

Kerkük'te, 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz Katliamı" olarak geçmişti.

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