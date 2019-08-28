HABER

Kerkük'ün Tavuk ilçesine takviye güç sevk edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, Tavuk ilçesine yönelik terör saldırılarının önüne geçmek için ilçeye takviye güç gönderileceğini söyledi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tavuk ilçesine yönelik terör saldırılarının önüne geçmek için ilçeye takviye güç gönderileceği belirtildi.

Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tavuk ilçesine takviye güç sevk edileceğini söyledi.

İlçeye terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıları engellemek için ilk adımın takviye kuvvet göndermek olacağını aktaran Taki, konuyu Savunma Bakanlığına ilettiklerini ve yakın zamanda sevkiyatın başlayacağını ifade etti.

Taki, terör örgütü DEAŞ'ın bu saldırılarla ilçenin istikrarını hedef aldığını belirterek, bölgenin güvenliğini sağlayan Irak federal polis gücünün de sorumluluklarını daha iyi yerine getirmesi gerektiğini aktardı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon düzenlenmesinin önemini vurgulayan Taki, ilçenin batısında bir operasyon başlatılarak güvenlik boşluklarının kapatılması gerektiğini ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi de dün yaptığı açıklamada, Kerkük'e yönelik terör saldırıları karşısında Türkmenlerden oluşan savunma birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta DEAŞ'lı teröristlerce Tavuk'taki bir futbol sahasına havan toplarıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılarUzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar
İşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudularİşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.