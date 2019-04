Keşan Belediye Başkanı: Bir ailenin 6 ferdi belediyede çalışıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, beklentilerinin çok üstünde bir belediye zafiyeti ile karşılaştıklarını belirterek, "Enkaz adı kadar ciddi bir sorun yaşıyoruz. Personel durumumuz epey bir şişkin. Ben mazbatayı alırken bile personel alınmış. Akraba toplulukları var. Bir ailenin 6 ferdi belediyede çalışıyor" dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, göreve başlamasının birinci haftası nedeniyle makamında basın toplantısı düzenledi. Beklentilerinin üzerinde bir belediye zafiyeti ile karşılaştıklarını belirten Helvacıoğlu, "Durumu biliyorduk ama beklentilerimizin de çok üstünde bir tablo karşımıza çıktı. Bu tablo olumsuz bir tablo. Bu tabloyu 25 meclis üyemiz ve kamuoyunun önünde paylaşacağız. Mayıs ayı başında olağanüstü Meclis toplantımızda kamuoyunu bilgilendireceğiz. Seçim kampanyalarımızda da belirttiğimiz gibi şeffaf ve dürüst olacağız. Personel durumu, borç ve alacak durumu, iştiraklerin durumlarını anlatacağız. Her birimde ciddi sorunlarımız var. Belediyemiz her vatandaşın üzerinde emeği ve hakkı olduğu bir kurum. Her vatandaşımızın da belediyenin durumunu bilmesi hakkıdır" dedi.

'BİZ DAHA AİLE OLAMADIK'

Mustafa Helvacıoğlu, ilk meclis toplantısında tüm komisyon ve kurullara CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin seçildiğini ifade ederek, "Tüm kurullara zorunluluğun dışında Millet İttifakı seçildi. Gocunacağımız bir şey yok. Beraber çalışma ve yönetme mesajları vermemize rağmen bize hiçbir üye verilmediğini gördük. Biz bu belediyeyi kimden aldık? Herhalde belediyenin durumunu düzeltecekler ki tüm kurulların hepsinde görev aldılar. Çalışacaklarsa bugünden kendilerine teşekkür ediyorum. Ama eğer gol atma düşünceleri varsa halkımız bunu bilmeli. Biz daha aile olamadık" dedi.

'MAZBATAYI ALIRKEN BİLE PERSONEL ALINMIŞ'

Mustafa Helvacıoğlu, daha önceki dönemlerde gerekenin üzerinde personel alımı yapıldığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Enkaz adı kadar ciddi bir sorun yaşıyoruz. Bu sorunu hep beraber çözmek zorundayız. Personel durumumuz epey bir şişkin. Ben mazbatayı alırken bile personel alınmış. Akraba toplulukları var. Tek tek, kim ne kadar maaş alıyor, ne zaman işe girmiş, kimin akrabasıymış kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bir ailenin 6 ferdi belediyede çalışıyor. CHP’li dostlarım Keşan’da partisine güvenmişler ve Keşan Belediyesi’ni yönetmesini istemişler. Bütün görev yapanlar akrabalarını almışlar. Meclis üyeleri, ilçe teşkilatı kendi akrabalarını işe almış. Başkan yardımcıları kendi akrabalarını işe almış. Böyle bir şey olamaz. Belediyeyi otobüs olarak farz edersek bırakın oturacak yer olmasını ayakta yer yok. Santralde bir kişi telefonlara bakıyor, arkasında 4 kişi var. Böyle bir belediyecilik, sosyal demokratlık olur mu ? Ama bunu CHP’liler bilse oy vermezlermiş. Bu işin siyaseti yok, idareciliği ve adaleti var. Burası herkesin belediyesi ama şirket modeliyle eşe dosta iş verilmiş. Bir belediye meclis üyesinin avukat eşi 6 yerden maaş alıyor. Belediyenin battığının sinyallerini alıyoruz. Bunlara önlem alacağız."

