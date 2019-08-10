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Keşan çiftçisi yaban domuzlarından dertli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

Edirne'de yaban domuzlarının özellikle ayçiçeği ve mısır tarlalarına zarar vermesinden şikayetçi olan çiftçiler tarlalarında çeşitli önlemlere başvuruyor - Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen: - "Şimdiye kadar bu konuda alınan en etkili önlemin, elektrikli çit olduğu söyleniyor. Bu sistem bölgemizde yaygın kullanılan bir sistem. Ancak bu sistemi kurmaya imkanı olmayan çiftçilerimiz gerek gece tarlasında nöbet tutarak, gerekse çeşitli yöntemleri kullanarak ürünlerini korumak zorunda kalıyor"

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaban domuzlarının özellikle ayçiçeği ve mısır tarlalarına zarar vermesinden şikayetçi olan çiftçiler, tarlalarında çeşitli önlemlere başvuruyor.

Bazı çiftçiler tarlasına zaman ayarlı ses çıkaran cihazlar kurarken bazıları tarla etrafına düşük voltajlı elektrikli çit çekiyor ya da ip geriyor.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban domuzlarının, çiftçinin bir senelik emeğini bir gecede talan edebildiğini söyledi.

Domuzlardan muzdarip çiftçinin, kendince çeşitli önlemler aldığını belirten Şen, "Şimdiye kadar bu konuda alınan en etkili önlemin, elektrikli çit olduğu söyleniyor. Bu sistem bölgemizde yaygın kullanılan bir sistem. Ancak bu sistemi kurmaya imkanı olmayan çiftçilerimiz gerek gece tarlasında nöbet tutarak, gerekse çeşitli yöntemleri kullanarak ürünlerini korumak zorunda kalıyor. Domuz yaşamını idame ettirmesi için karnını doyurmak, biz de çiftçi olarak ürünümüzü korumak zorundayız." dedi.

Keşan'ın köylerinde ayçiçeği ve mısır ekili alanlara yaban domuzlarının zarar vermesinin önüne geçmek için önlem alan çiftçilerden Serdar Konçe de ayçiçeği ekili tarlasının etrafını, elektrikli çitle çevreleyerek emek verdiği ayçiçeğini bu yöntem ile koruduğunu söyledi.

Konçe, geçmiş yıllarda tarlasına ektiği ayçiçeğini, aldığı tüm önlemlere rağmen yaban domuzlarının verdiği zarardan kurtaramadığını ifade ederek, "Emeğimizin karşılığını almak istiyorsak, bu ayçiçeğini yaban domuzu zarar vermesin diye beklemek zorundayız. Aksi halde domuz, tarlada ekili olan ayçiçeği ya da mısırı yok edebiliyor. Sistem tarlanın etrafına çektiğimiz elektrikli çitlere güneş paneline bağlı aküden gelen akımla çalışıyor. Tele dokunan domuz kaçarak geri gidiyor, tarlaya giremiyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi Keşan yaban domuzu

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