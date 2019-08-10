Keşan çiftçisi yaban domuzlarından dertli

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaban domuzlarının özellikle ayçiçeği ve mısır tarlalarına zarar vermesinden şikayetçi olan çiftçiler, tarlalarında çeşitli önlemlere başvuruyor.

Bazı çiftçiler tarlasına zaman ayarlı ses çıkaran cihazlar kurarken bazıları tarla etrafına düşük voltajlı elektrikli çit çekiyor ya da ip geriyor.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban domuzlarının, çiftçinin bir senelik emeğini bir gecede talan edebildiğini söyledi.

Domuzlardan muzdarip çiftçinin, kendince çeşitli önlemler aldığını belirten Şen, "Şimdiye kadar bu konuda alınan en etkili önlemin, elektrikli çit olduğu söyleniyor. Bu sistem bölgemizde yaygın kullanılan bir sistem. Ancak bu sistemi kurmaya imkanı olmayan çiftçilerimiz gerek gece tarlasında nöbet tutarak, gerekse çeşitli yöntemleri kullanarak ürünlerini korumak zorunda kalıyor. Domuz yaşamını idame ettirmesi için karnını doyurmak, biz de çiftçi olarak ürünümüzü korumak zorundayız." dedi.

Keşan'ın köylerinde ayçiçeği ve mısır ekili alanlara yaban domuzlarının zarar vermesinin önüne geçmek için önlem alan çiftçilerden Serdar Konçe de ayçiçeği ekili tarlasının etrafını, elektrikli çitle çevreleyerek emek verdiği ayçiçeğini bu yöntem ile koruduğunu söyledi.