Keşfedilmeyi bekleyen sır diyerek paylaştı: En az 60 saniye kuralına uyun ve...

Nayamka Roberts-Smith adlı estetisyen Twitter paylaşımında yüzümüzü yeterince yıkamadığımızdan bahsederek yüz ve boyun bölgemize 15 değil en az 60 saniye ayırmamız gerektiğini söyledi.

Gün boyunca ciltte gözeneklere derinlemesine nüfuz edebilecek makyajla birlikte çok sayıda bakteri birikebilir. Kendinize uzun süreli bir yüz temizliği vermek, yüz yıkama işleminizin bileşenlerinin aktif olarak çalışmaya başlamasını, kirleri daha verimli bir şekilde parçalamasını ve gidermesini sağlar.

Nayamka'ya göre, yağ temizleyiciler bu yöntem için en iyi sonucu verir ancak köpük, krem ve jel yüz yıkama gibi şeyler de kullanılabilir. Ancak, çok uzun süre kullanıldığında cildinize zarar verebileceğinden, ovalama gibi aşındırıcı temizleyicilerden kaçınılması gerekir.

BU ŞEKİLDE YÜZDEKİ HER BÖLGE DAHA DİKKATLİ ELE ALINIR

Bu prosedür, özellikle gözenekleriniz için faydalı olabilir. Yüzünüzdeki ölü cilt hücreleri ve bakteriler doğal yüz yağınızla karıştığında, gözenekleri tıkayan sebum tıkaçları görünebilir. Daha sonra siyah noktalara ve beyaz noktalara yol açabilirler. Bu durumda yüzünüzü ekstra dikkatli bir şekilde temizlemek onları azaltmaya yardımcı olabilir.