Keşfedilmeyi bekleyen sır diyerek paylaştı: En az 60 saniye kuralına uyun ve...

Nayamka Roberts-Smith adlı estetisyen Twitter paylaşımında yüzümüzü yeterince yıkamadığımızdan bahsederek yüz ve boyun bölgemize 15 değil en az 60 saniye ayırmamız gerektiğini söyledi.
Gün boyunca ciltte gözeneklere derinlemesine nüfuz edebilecek makyajla birlikte çok sayıda bakteri birikebilir. Kendinize uzun süreli bir yüz temizliği vermek, yüz yıkama işleminizin bileşenlerinin aktif olarak çalışmaya başlamasını, kirleri daha verimli bir şekilde parçalamasını ve gidermesini sağlar.
Nayamka'ya göre, yağ temizleyiciler bu yöntem için en iyi sonucu verir ancak köpük, krem ve jel yüz yıkama gibi şeyler de kullanılabilir. Ancak, çok uzun süre kullanıldığında cildinize zarar verebileceğinden, ovalama gibi aşındırıcı temizleyicilerden kaçınılması gerekir.
Bu prosedür, özellikle gözenekleriniz için faydalı olabilir. Yüzünüzdeki ölü cilt hücreleri ve bakteriler doğal yüz yağınızla karıştığında, gözenekleri tıkayan sebum tıkaçları görünebilir. Daha sonra siyah noktalara ve beyaz noktalara yol açabilirler. Bu durumda yüzünüzü ekstra dikkatli bir şekilde temizlemek onları azaltmaya yardımcı olabilir.
Estetisyen, her şeyin sadece parmaklarınızı kullanarak yapılması gerektiğini vurgular. Yüz yıkama fırçaları, süngerler veya el bezleri kullanmayın, bunun yerine kendinize güzel ve faydalı bir masaj yapın. Bunu yaparak, kırışıklıkları azaltmak ve cildinizin görünümünü iyileştirmek gibi yüzünüzde de olumlu etkileri olan dolaşımı iyileştirebilirsiniz. Yağlıdan kuruluğa kadar her cilt tipi için bu yöntemin uygun olduğunu da ekliyor.
Bu kuralı yavaşlamak ve kendinize biraz daha rahatlama zamanı vermek için bir şans olarak kabul edebilirsiniz. Gözleriniz, burnunuz, alnınız ve boynunuzun etrafındaki alanları düşünün ve onlara da güzel bir masaj yapın. Prosedürü daha da keyifli hale getirmek ve zamanı takip etmek için, en sevdiğiniz şarkıları dinlerken ve şarkı söylerken yüzünüzü nazikçe ovabilirsiniz.
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