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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KİLİS

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Kilis'te 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kilis'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kilis'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

-Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut

Musabeyli: Ayhan Yılmaz

Polateli: Hakkı Çelik

Elbeyli: Süleyman Şimşek

- Cumhuriyet Halk Partisi

Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)

Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis merkez: Ömer Yabancı

Musabeyli: İhsan Ölmez

Polateli: Hakkı Kılıç

Elbeyli: Suat Kemal Özkan

- İYİ Parti

Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Kilis merkez: Şerif Karakurt

Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu

Polateli: Mihdat Bayındır

Elbeyli: Murat Gezici

- Bağımsız Türkiye Partisi

Kilis merkez: Alaiddin Özkar

Musabeyli: Abdullah Elmacı

Polateli: Fethime Eşki

Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu

- Demokratik Sol Parti

Kilis merkez: Cafer Gültekin

- Türkiye Komünist Partisi

Kilis merkez: İlker Buğday

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