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Kesin aday listesi - ORDU

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ordu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Ordu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Ordu Büyükşehir: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)

Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)

Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)

Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)

Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)

Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)

Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)

Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)

Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)

Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)

Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)

Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)

Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)

Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Ordu Büyükşehir: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)

Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)

Altınordu: Birol Yılmaz
(Millet İttifakı)

Aybastı: Özdilek Aydoğan

Çamaş: Ahmet Kesik

Çatalpınar: Osman Öztürk
(Millet İttifakı)

Çaybaşı: Enver Kandemir
(Millet İttifakı)

Fatsa: Ahmet Canbaz
(Millet İttifakı)

Gölköy: Cengiz Sarıyer
(Millet İttifakı)

Gülyalı: Ulaş Tepe
(Millet İttifakı)

Gürgentepe: İsa Yazıcı
(Millet İttifakı)

İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)

Kumru: Osman Cayak
(Millet İttifakı)

Mesudiye: Yavuz Ekşi
(Millet İttifakı)

Perşembe: Ata Alkan
(Millet İttifakı)

Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)

İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Aybastı: Yüksel Ahmet Tokat

Çamaş: Ahmet Özcan

Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)

Kabataş: Serdal Çotanak (Millet İttifakı)

Korgan: Ahmet Gediş

Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Ordu Büyükşehir: İdris Naim Şahin

Akkuş: Harun Ustaoğlu

Altınordu: Haluk Şensoy

Aybastı: Bayram Gündoğar

Çamaş: Sezgin Özkan

Çatalpınar: Mehmet Kara

Çaybaşı: Aydın Arslan

Fatsa: Hüseyin Akot

Gölköy: İsmail Tok

Gülyalı: Halil Cebeci

Gürgentepe: Kerim Çalışkan

İkizce: Erol Kışla

Kabadüz: Murat Güzelkaya

Kabataş: Üzeyir Coşkun

Korgan: Hasan Subaşı

Kumru: Mehmet Dizek

Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan

Perşembe: Ömer Özbütün

Ulubey: Ümit Akdeniz

Ünye: Veysel İlhan

- Demokrat Parti

Ordu Büyükşehir: Ercan Gündüz

Fatsa: Tarık Orhan

- Demokratik Sol Parti

Ordu Büyükşehir: Aydın Ergün

Altınordu: Kezban Sönmez

Fatsa: Mehmet Baştürk

Kabadüz: Erbay Çeküç

Perşembe: Güven Günindi

Ünye: Fatih Günindi

- Büyük Birlik Partisi

Çamaş: Yusuf Türkeli

Çaybaşı: İsmet Yanık

Fatsa: Fatma Yümlü

İkizce: Osman Özkan

Korgan: Muhittin Açıcı

Mesudiye: Murat Şahin

Ünye: Yunus Zor

- Bağımsız Türkiye Partisi

Ordu Büyükşehir: Fahri Özgen

Akkuş: Hüseyin Palavar

Altınordu: Ahmet Kahveci

Aybastı: Erdal Günyeli

Çamaş: Yusuf Korkmaz

Çatalpınar: Şahin Gül

Çaybaşı: Kenan Ekim

Fatsa: Muharrem Çamaş

Gölköy: Ergin ilhan

Gülyalı: Fatih Ay

Gürgentepe: Haydar Yücel

İkizce: Muammer Belen

Kabadüz: Bülent Çelik

Kabataş: Erdal Günyeli

Korgan: Hüseyin Yılmazlı

Kumru: Serhat Kaya

Mesudiye: Orhan Koç

Perşembe: Aytekin Kılıç

Ulubey: Yasin Özen

Ünye: Vahit Bektaşoğlu

- Vatan Partisi

Ordu Büyükşehir: Kemal Sümbül

Altınordu: Osman Erdaş

Kabadüz: Demir Ali Kaya

Perşembe: Yusuf Kırmızı

Ulubey: İsmail Küçükkarahan

Ünye: Ali Furtuna

- Türkiye Kominist Partisi

Ordu Büyükşehir: Volkan Atılgan

- Bağımsız adaylar

Ordu Büyükşehir: Murat İslam

Altınordu: Yener Turan

Aybastı: Emrah Karakaş

Korgan: Adem Çimiç

Perşembe: Taylan İskender

Ulubey: Alparslan Çalışkan

Ulubey: Nazmi Genç

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