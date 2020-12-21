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Kesin çözüm! Çözülen ayakkabı bağcığına bunu sürmek kimin aklına gelirdi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gün içerisinde yaşadığınız o kadar stres içine bir de ayakkabı bağcığınız eklenmesin. Bakın sabah evden çıkmadan ne yaparsanız tüm gün rahat edersiniz...

Kesin çözüm! Çözülen ayakkabı bağcığına bunu sürmek kimin aklına gelirdi

Ufak bir problem gibi görünse de gün içerisinde bağladığınız bağcığın çözülmesi sizi bir hayli sıkıntılı duruma sokabilir. Siz fark etmeden yürümeye devam edip, düşebilirsiniz mesela. Bazen de ayakkabının bağcıkları kaygan kumaştan olduğu için ne kadar sıkı bağlarsanız bağlayın yine kendi özgürlüğünü ilan edebiliyor.

İşte tehlike olarak görülmeyen ama kötü sonuçlanabilecek talihsiz olaylardan birini ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz kesim çözüm...

AYAKKABI BAĞCIKLARI NEDEN KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLÜYOR?

Normal koşullarda ayakkabı bağcığınıza attığınız düğüm, merkezindeki sürtünme sayesinde olduğu gibi kalır. Hatta ilmekler ne kadar çok birbirine dolanmışsa düğüm de o kadar sağlam olur. Çünkü oluşan her bağ sürtünmeyi artırır.

Ancak koşu ya da hızlı yürüyüş esnasında ayağın yere aniden çarpması düğümün merkezine bir kuvvet uygulanmasına neden oluyor ve bir ivme oluşturuyor. Bu ivme, bağcıklar her adımda ileri geri hareket ederken sanki görünmez bir el gibi bağcıkları iki yandan çekiştiriyor. Sonunda öyle bir an geliyor ki oluşan ivme sürtünmeye galip geliyor ve düğüm bir anda çözülüveriyor.

Ayakkabı bağcığının çözülüp sizi ya da çocuğunuzu tehlikeye atmaması için çok kolay bir yöntem var: Dudak koruyucu kullanmak!

DUDAK KORUYUCU KULLANIN!

Ayakkabı bağcığınızı düğüm yapmak üzere birbirinin üzerine aldığınızda düğümü atacağınız yere dudak koruyucu sürün. Dudak koruyucusu kayganlığıyla daha da sıkı bir düğüm atılmasını sağlayacak ve bağcığınız açılmayacak.

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