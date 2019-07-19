Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, Dalaman'daki yangını terör örgütünün çıkardığı iddialarına ilişkin, "Yangının çıkış noktasını hem jandarma, hem biz, olay yeri inceleme ekipleri yerinde inceledi. Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil. Biz bunu net olarak söyleyebiliyoruz." dedi.

Demirci, Ula Helikopter Pisti'nde gazetecelere yaptığı açıklamada, 10 Temmuz'da Dalaman’da başlayan yangının rüzgarın şiddetli, nemin düşük ve sıcaklığın yüksek olması nedeniyle hızla yayıldığını söyledi.

Ekiplerin 13 dakikada yangına müdahale ettiğini anlatan Demirci, yanan alanın net rakam olmamakla birlikte yaklaşık 400 hektar civarında olduğunu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Dalaman'daki orman yangının çıkış sebebiyle ilgili ilk yapılan araştırmalarda kazara çıktığını tahmin ettiklerini vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"Yangının çıkış noktasını hem jandarma, hem biz, olay yeri inceleme ekipleri yerinde inceledi. Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil. Biz bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Ama şu çıkardı diyecek konumda da değiliz. Sebebi araştırılıyor. Muğla'da çıkan yangınlarla ilgili titiz bir inceleme yaptık. Bu zamana kadar terör amaçlı yangın çıktığına dair herhangi bir emareye rastlamadık. Dalaman’da başlayan orman yangınının Göcek’i sıçramasını önlemek için 'karşı ateş' yöntemi kullandık."