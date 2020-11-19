Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz! İp ya da ağda kullanarak...

Kaş aldırmak için çoğu zaman kuaförün yolunu tutuyoruz. Ancak kuaföre gidemeyeceğimiz ve acelemiz olduğu zamanlar kaşlarımızı nasıl alacağız? Merak etmeyin! Bu yazıda sizler için en pratik kaş alma yöntemlerini sıraladık. Bu yöntemler sayesinde artık kuaföre ihtiyaç duymadan kendi kaşlarınızı alabilirsiniz! İşte en pratik kaş alma yöntemleri...

1) ACIYI ÖNLEYİN!

Kaşlarınızı aldırırken daha fazla acı çekmeyin. Kolay bir yolu var! Alma işlemine başlamadan önce kaşlarınızın üstünde bir müddet buz gezdirin. Buz yardımıyla kaş bölgesi uyuşacağı için daha az acı hissedeceksiniz. Soğuk kış günlerinde buz fikri size korkutucu geliyorsa cilt uyuşturucu kremler kullanabilirsiniz. Bu tarz kremler genellikle bikini bölgesi epilasyonu için çokça tercih ediliyor.

2) YA KAŞ ŞEKLİMİ BOZARSAM?

Kaş alırken yanlış bir tüy alıp kaş şeklini bozmaktan korkuyor olabilirsiniz. Ama size anlatacağımız pratik bir yöntem sayesinde artık böyle bir korkunuz olmasın!

Açık renk bir göz kalemi yardımıyla kaşlara vermek istediğiniz şekli çizin.

Daha sonra çizdiğiniz kısımların altında kalan tüyleri cımbız yardımıyla dikkatlice alın.

İşte bu kadar basit!