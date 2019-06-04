Keskin Belediye Başkanı Yıldırım mazbatasını aldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçiminin ardından AK Parti'den Keskin Belediye Başkanı olan Dede Yıldırım, mazbatasını aldı.

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Dede Yıldırım ve çok sayıda partili, İlçe Seçim Kuruluna geldi. Hakim Çağatay Atila, Yıldırım'a mazbatasını verdi.

Dağdelen, burada yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da yapılan seçimi büyük bir başarıyla kazandıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Yıldırım'ın bugünden itibaren Keskin'e hak ettiği hizmeti yapacağını vurgulayan Dağdelen, "Keskin seçimi, aynı zamanda İstanbul seçimi öncesinde bir işaret fişeği oldu. İnşallah, 23 Haziran'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesini alarak hizmetlerimize çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım da gecelerini gündüzlerine kattıklarını ve hayırlı bir sonuca ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükrediyoruz. İnşallah bu Keskin seçimi İstanbul seçimlerine de doping olacak. Bundan sonra Keskin'i daha iyi noktaya getirmeye gayret edeceğiz. Keskin'in sıkıntılarını ve sorunlarını biliyorum. Bakanlarımız geldiler. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Keskin'e hizmet etmeye çalışacağız. Kazanan Keskin oldu. Biz de hizmetkarı olacağız."