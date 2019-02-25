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"Keşmir sorunu BM kararları doğrultusunda diyalogla çözülmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 19:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul: - "Bizim pozisyonumuz Keşmir sorununun BM kararları doğrultusunda diyalogla çözülmesi noktasındadır"

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, "Bizim pozisyonumuz Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda diyalogla çözülmesi noktasındadır." dedi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) düzenlediği basın toplantısında Pakistanlı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yurdakul, Pakistan ve Türkiye'nin uluslararası konular ve sorunlarda birbirlerini sürekli destekleyen iki ülke olduğunu söyledi.

Son dönemde yaşanan Hindistan-Pakistan gerilimi karşısında Türkiye'nin duruşunun sorulması üzerine Yurdakul, Dışişleri Bakanlığının saldırıyı kınadığını ve Keşmir'deki soruna dikkati çektiğini kaydetti.

Yurdakul, "Bizim pozisyonumuz Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda diyalogla çözülmesi noktasındadır. Bu konunun altı, Pakistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının yaptığı telefon görüşmesinde çizildi." dedi.

Yurdakul, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Cammu-Keşmir Temas Grubu üyesi ülkelerden biri olduğunu da hatırlattı.

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İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan Pakistan-Hindistan gerilimi

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