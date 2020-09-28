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Kestiği ağaç babasının ölümüne neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

Bolu'nun Mengen ilçesinde, Bülent Kaya'nın ormanlık alanda kestiği ağaç, babası Mustafa Kaya'nın (76) başına düşerek, yaşamını yitirmesine neden oldu.

Kestiği ağaç babasının ölümüne neden oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Mengen ilçesine bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Bülent Kaya, ormanlık alana ağaç kesimi yapmaya gitti. Babası da hava almak amacıyla oğluna eşlik etmek için yanında gitti.

Bülent Kaya, bir ağacın dalını kestiği sırada, büyük bir dal parçası babası Mustafa Kaya'nın başına düştü. Baba, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Kaya'nın cenazesi Mengen İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Otopsi işlemleri tamamlanan Kaya, bugün köyünde toprağa verildi. İstemeden babasının ölümüne neden olan Bülent Kaya hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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