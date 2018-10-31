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Kestiği ağacın altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 21:33 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, bahçesindeki ağacı kesen Bedir Ay (62), ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, bahçesindeki ağacı kesen Bedir Ay (62), ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mengencik Köyü'nde meydana geldi. Bahçesinin kenarındaki ağacı kesmek isteyen Bedir Ay, bir anlık dikkatsizliği sonucu kestiği ağacın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Bedir Ay'ı yaşama döndüremedi. Hayatını kaybeden Bedir Ay'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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