Keyfine düşkünlükte zirvede olan 4 burç

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki konfor, keyif ve yaşamdan maksimum zevk alma konusunda adeta diğerlerinden ayrılır. Onlar için hayat; güzel yemekler, kaliteli zaman, estetik ortamlar ve huzur demektir. İşte keyfine düşkünlükte zirveyi kimseye bırakmayan o 4 burç…

Sedef Karatay Bingül

Astroloji uzmanlarına göre bazı burçlar doğuştan 'keyifçi' bir yapıya sahip. Özellikle Venüs ve Jüpiter etkisi güçlü olan burçlar; konfor, estetik, lezzet ve özgürlük gibi kavramlara diğerlerinden daha fazla önem veriyor.

BOĞA BURCU: VENÜS ETKİSİYLE HAZ VE KONFOR ODAKLI

Uzman astrologlara göre Boğa burcu, yönetici gezegeni Venüs sayesinde duyularla ilgili her şeyden maksimum keyif alır.

İyi yemek, kaliteli kumaşlar, huzurlu ortamlar Boğa için vazgeçilmezdir. Astrologlar, Boğa’nın 'yavaş ama keyifli yaşama' mottosuyla hareket ettiğini ve maddi konforu bir güvenlik alanı olarak gördüğünü vurguladı.

ASLAN BURCU: GÜNEŞ’İN IŞIĞINDA LÜKS VE GÖSTERİŞ

Astrologlara göre Aslan burcu, yönetici gezegeni Güneş’in etkisiyle kendini özel hissetmek ister. Bu da onu lükse ve ihtişama yönlendirir.

Uzmanlar, Aslan’ın keyfi sadece rahatlıkla sınırlamadığını; aynı zamanda takdir edilmek, dikkat çekmek ve en iyisine sahip olmakla ilişkilendirdiğini belirtti.

TERAZİ BURCU: ESTETİK HAZLARIN USTASI

Terazi burcu da Venüs yönetimindedir ve bu nedenle güzellik, sanat ve uyum onun yaşamında büyük yer tutar.

Astrologlar, Terazi’nin keyif anlayışının 'denge' üzerine kurulu olduğunu söyledi. Ne fazla ne eksik… Tam kararında bir yaşam. Şık mekanlar, hoş sohbetler ve estetik detaylar Terazi için vazgeçilmezdir.

BALIK BURCU: RUHSAL VE DUYGUSAL KEYFİN PEŞİNDE

Uzman astrologlara göre Balık burcu, Neptün’ün etkisiyle daha çok ruhsal ve duygusal keyiflere yönelir. Hayal kurmak, sanatla ilgilenmek, müzik dinlemek ve duygusal bağlar kurmak Balık için büyük bir haz kaynağıdır.

Gerçek dünyadan zaman zaman uzaklaşarak kendi iç dünyasında huzur bulur.

Uzmanlara göre bu dört burç, farklı şekillerde keyif peşinde koşsa da ortak noktaları hayatı dolu dolu yaşama isteğidir.

Kimi konforla, kimi estetikle, kimi ise özgürlükle bunu sağlar. Doğum haritasında bu burçların güçlü yerleşimleri olan kişilerde de benzer eğilimler gözlemlenebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşine yardım etmek için gitti kendi işinin patronu oldu!Eşine yardım etmek için gitti kendi işinin patronu oldu!
Banyo duvarına asıldığında nemi hemen emiyorBanyo duvarına asıldığında nemi hemen emiyor

Anahtar Kelimeler:
burç yorumları burç burç uyumları en şanslı burçlar
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

