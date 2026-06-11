Penceresinin önüne bu 6 bitkiyi koyanlar yazın klima açmıyor!

İngiliz Kızılhaçı'nın (British Red Cross) paylaştığı bilgilere göre, güneş ışığına maruz kalan pencerelerin önüne yerleştirilen yeşil yapraklı bitkiler doğal bir filtre görevi görüyor. Bu bitkiler güneşten gelen ısının bir kısmını emiyor ve yaprakları aracılığıyla havaya nem salıyor.

Bu sayede hem güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesi kısmen engelleniyor hem de bitkinin bulunduğu alandaki hava biraz daha serin hissedilebiliyor.

Kuruluş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İç mekan bitkileri güneş ışığı için doğal bir filtre görevi görebilir. Pencere yakınlarına yerleştirildiklerinde güneşten gelen ısının bir kısmını emer ve havaya nem salarak ev içindeki ortamın serinlemesine yardımcı olur."

BİLİMSEL OLARAK DA DESTEKLENİYOR

İngiltere hükümetinin sıcak havalarda evleri serin tutmaya yönelik tavsiyelerinde de bitkilerin faydasına dikkat çekildi. Özellikle güney cepheli pencerelerin önündeki dış mekan bitkilerinin gölge sağlayabileceği, iç mekan bitkilerinin ise havanın serinlemesine katkıda bulunabileceği belirtildi.

NASA'nın Dünya Bilimleri araştırmalarına göre de bitkiler, yapraklarıyla gölge oluşturarak çevre sıcaklığını düşürüyor. Ayrıca fotosentez ve terleme benzeri süreçler sayesinde atmosferde serinletici etki yaratıyor.

TRANSPİRASYON ETKİSİYLE SERİNLETİYORLAR

Bitkilerin serinletici etkisinin temelinde 'transpirasyon' adı verilen süreç bulunuyor. Hava sıcaklığı yükseldiğinde bitkiler yaprakları aracılığıyla daha fazla su buharı salıyor. Bu durum bitkinin kendisini serinletirken çevresindeki havanın sıcaklığının da bir miktar düşmesine yardımcı oluyor.

SICAK HAVALARA DAYANIKLI EV BİTKİLERİ

Uzmanlar, ev ortamında serinlik hissini artırabilecek bazı bitki türlerini şöyle sıralıyor:

Sansevieria (Paşa Kılıcı): Yüksek sıcaklıklara dayanıklı, güneş alan pencere önlerinde yetişebilir.

Aloe Vera: Güneş gören sıcak alanlar için en uygun seçeneklerden biri.

Palmiye Türleri: Aydınlık ancak doğrudan güneş almayan ortamlarda iyi gelişir.

Ficus Benjamina (Ağlayan İncir): Aydınlık ortamları sever ancak yoğun direkt güneşten korunmalıdır.

Ficus Elastica (Kauçuk Bitkisi): Parlak fakat dolaylı ışık tercih eder.

Aglaonema (Çin Herdemyeşili): Orta seviyede ve dolaylı ışıkta gelişir.

Uzmanlar, evde çocuk veya evcil hayvan bulunuyorsa bitki seçimi yapılırken türlerin güvenli olup olmadığının araştırılması gerektiğini de hatırlattı.

EVİ SERİN TUTMANIN DİĞER YOLLARI

Uzmanlar, bitkilerin yanı sıra bazı basit önlemlerin de iç mekan sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Termal perdeler kullanın

Isı yalıtımlı perdeler, güneş ışığını engellemenin yanı sıra dışarıdan gelen sıcak havanın da içeri girmesini azaltıyor. Böylece odaların gün boyunca daha serin kalmasına katkı sağlıyor.

Karartma perdeleri ve storlar tercih edin

Kalın kumaştan üretilen blackout perdeler ve karartma storları güneş ışığının büyük bölümünü engelleyerek iç mekanda sıcaklık artışını sınırlandırabilir.

GÜNDÜZ PENCERELERİ KAPALI TUTUN

Uzmanlara göre sıcak saatlerde pencereleri açmak her zaman serinlik sağlamıyor. Dışarıdaki hava içeriden daha sıcaksa, açık pencereler evin daha da ısınmasına neden olabilir.

Bu nedenle günün en sıcak saatlerinde pencerelerin kapalı tutulması, sıcaklığın düştüğü sabah erken saatlerde veya gece saatlerinde ise çapraz havalandırma yapılması öneriliyor. Karşılıklı pencerelerin açılması, ev içinde doğal hava akışı oluşturarak serinleme sağlayabilir.