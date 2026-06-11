Karıncaları evden uzak tutmanın sırrı ortaya çıktı! Bu koku sayesinde bir gecede gidiyorlar

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte karıncalar da yeniden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle nisan ve ekim ayları arasında evlere daha sık giren bu küçük haşerelerden kurtulmanın doğal yolları araştırılırken, uzmanlar dikkat çekici bir çözüm öneriyor: Paçuli yağı.

Karıncalar genellikle günün ilerleyen saatlerinde daha aktif hale geliyor ve dışarıdaki sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yiyecek aramak için evlerin içine yöneliyor. Kimyasal içerikli böcek ilaçları yerine doğal yöntemleri tercih edenler için paçuli yağı etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.

KARINCALAR BU KOKUDAN KAÇIYOR

Kendine özgü topraksı ve misk benzeri kokusuyla bilinen paçuli yağının yalnızca karıncaları değil, sinek, kene ve termit gibi çeşitli zararlıları da uzaklaştırabildiği belirtiliyor.

2013 yılında yayımlanan bir araştırmada, paçuli yağının şehirlerde yaygın olarak görülen üç farklı karınca türü üzerinde hem caydırıcı hem de toksik etki gösterdiği tespit edildi. Araştırmacılar, yağın yüzde 0,01 gibi düşük konsantrasyonlarda bile karıncaların davranışlarını etkileyebildiğini belirledi.

UYGULAMASI OLDUKÇA BASİT

Uzmanlar, paçuli yağının seyreltilerek sprey şeklinde kullanılabileceğini ya da pamuk toplarına birkaç damla damlatılarak evin belirli noktalarına yerleştirilebileceğini söylüyor.

Yaklaşık beş damla yağın birkaç pamuk topuna uygulanması yeterli oluyor. Bu pamuklar pencere kenarları, çekmeceler ve karıncaların sık görüldüğü alanlara yerleştirilebiliyor. Etkinliğin devam etmesi için birkaç günde bir yenilenmeleri tavsiye ediliyor.

EV YAPIMI KARINCA KOVUCU TARİFİ

Doğal bir sprey hazırlamak isteyenler için uzmanların önerdiği tarif oldukça basit:

1/4 su bardağı su

1/4 su bardağı alkol veya votka

Yaklaşık 30 damla paçuli yağı

Uçucu yağlar suyla doğrudan karışmadığı için alkol kullanılması öneriliyor. Hazırlanan karışım, temizlik sonrası karıncaların görüldüğü bölgelere sıkılarak uygulanabiliyor.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DİKKAT

Uzmanlar, özellikle kedilerin paçuli yağına karşı olumsuz reaksiyon gösterebildiği konusunda uyarıyor. Bu nedenle yağın uygulandığı alanların çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulması gerekiyor.