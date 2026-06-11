KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Karıncaları evden uzak tutmanın sırrı ortaya çıktı! Bu koku sayesinde bir gecede gidiyorlar

Bahar aylarında evleri istila eden karıncalardan kurtulmak için uzmanlar doğal bir yönteme dikkat çekti. Araştırmalara göre paçuli yağı, düşük miktarlarda bile karıncaları uzaklaştırabiliyor ve kimyasal ürünlere alternatif sunuyor. Bu çözüm evinde kimyasal kullanmak istemeyenlerin bir numaralı tercihi olacak gibi duruyor.

Karıncaları evden uzak tutmanın sırrı ortaya çıktı! Bu koku sayesinde bir gecede gidiyorlar
Çiğdem Berfin Sevinç

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte karıncalar da yeniden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle nisan ve ekim ayları arasında evlere daha sık giren bu küçük haşerelerden kurtulmanın doğal yolları araştırılırken, uzmanlar dikkat çekici bir çözüm öneriyor: Paçuli yağı.

Karıncalar genellikle günün ilerleyen saatlerinde daha aktif hale geliyor ve dışarıdaki sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yiyecek aramak için evlerin içine yöneliyor. Kimyasal içerikli böcek ilaçları yerine doğal yöntemleri tercih edenler için paçuli yağı etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Karıncaları evden uzak tutmanın sırrı ortaya çıktı! Bu koku sayesinde bir gecede gidiyorlar 1

KARINCALAR BU KOKUDAN KAÇIYOR

Kendine özgü topraksı ve misk benzeri kokusuyla bilinen paçuli yağının yalnızca karıncaları değil, sinek, kene ve termit gibi çeşitli zararlıları da uzaklaştırabildiği belirtiliyor.

2013 yılında yayımlanan bir araştırmada, paçuli yağının şehirlerde yaygın olarak görülen üç farklı karınca türü üzerinde hem caydırıcı hem de toksik etki gösterdiği tespit edildi. Araştırmacılar, yağın yüzde 0,01 gibi düşük konsantrasyonlarda bile karıncaların davranışlarını etkileyebildiğini belirledi.

UYGULAMASI OLDUKÇA BASİT

Uzmanlar, paçuli yağının seyreltilerek sprey şeklinde kullanılabileceğini ya da pamuk toplarına birkaç damla damlatılarak evin belirli noktalarına yerleştirilebileceğini söylüyor.

Yaklaşık beş damla yağın birkaç pamuk topuna uygulanması yeterli oluyor. Bu pamuklar pencere kenarları, çekmeceler ve karıncaların sık görüldüğü alanlara yerleştirilebiliyor. Etkinliğin devam etmesi için birkaç günde bir yenilenmeleri tavsiye ediliyor.

Karıncaları evden uzak tutmanın sırrı ortaya çıktı! Bu koku sayesinde bir gecede gidiyorlar 2

EV YAPIMI KARINCA KOVUCU TARİFİ

Doğal bir sprey hazırlamak isteyenler için uzmanların önerdiği tarif oldukça basit:

1/4 su bardağı su
1/4 su bardağı alkol veya votka
Yaklaşık 30 damla paçuli yağı

Uçucu yağlar suyla doğrudan karışmadığı için alkol kullanılması öneriliyor. Hazırlanan karışım, temizlik sonrası karıncaların görüldüğü bölgelere sıkılarak uygulanabiliyor.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DİKKAT

Uzmanlar, özellikle kedilerin paçuli yağına karşı olumsuz reaksiyon gösterebildiği konusunda uyarıyor. Bu nedenle yağın uygulandığı alanların çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulması gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzmanlar uyardı: Bu yaz balkonunuza alüminyum folyo asınUzmanlar uyardı: Bu yaz balkonunuza alüminyum folyo asın
11 Haziran Perşembe günü burçları neler bekliyor?11 Haziran Perşembe günü burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
karınca koku yağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.