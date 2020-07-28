Keyif dolu bir tatil için rotanızı Balıkesir’e çevirin

Marmara ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunan, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan Balıkesir, kalabalıklardan uzak, huzurlu ve keyif dolu bir tatil arayanların tercihi oluyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta insanı büyüleyen Balıkesir, tertemiz havasıyla Kaz Dağları ve masmavi deniziyle herkesi tatile çağırıyor. Balıkesir’de gezip görülecek çok yer, yapılabilecek birçok etkinlik bulunuyor. Bu etkinliklerin başında safari turu geliyor. Deniz seviyesinden tam 1.774 metre yükseklikteki Kaz Dağları’nda arazi araçlarıyla safari turları düzenleniyor. Akçay, Altınoluk, Ayvalık, Edremit gibi noktalarda başlayan ve rehberler eşliğinde düzenlenen safari turlarına katılanlar doğal güzelliklerin ve temiz havanın tadını çıkarıyor. Turlar sırasında Hasan Boğuldu ve Sütüven Şelalesi, Tahtakuşlar Etnografya Müzesi gibi birçok noktayı da görme imkanınız bulunuyor. SU ALTINI KEŞFE ÇIKIN Balıkesir’de sadece yüzmekle kalmak istemeyenler, su altını da keşfe çıkabiliyor. Berrak sularındaki zengin flora ve faunasıyla balıkadamların en çok tercih ettiği bölgelerin başında 22 adacıktan oluşan Ayvalık geliyor. Meline Adası, İncirli Ada, Kız Adası, Güne Adası, Kara Ada ve Batık Sığlığı en çok tercih edilen dalış bölgeleri arasında yer alıyor. Ayvalık’taki Deli Mehmet, Kerbela ve Ezher Bey resiflerinde kırmızı mercanları, karagöz sürülerini, mığrı, müren, böcek, gelincik balığı, orfoz ve ahtapotları görmek mümkün oluyor. Ayrıca Balıkesir’de Akçay, Altınoluk, Ören ve Erdek kıyılarında dalış yapılabiliyor.

GÜRÜLTÜDEN UZAKTA, DOĞA İLE BAŞ BAŞA KALIN Balıkesir’in muhteşem doğası kamp için de cazip bir alternatif oluşturuyor. Balıkesir’de yeşilin ve mavinin buluştuğu, gürültüden ve kalabalıktan uzak 50’yi aşkın kamp alanı bulunuyor. Birçoğu ücretsiz olan bu kamp alanlarında denize girilebilir alanlar, yürüyüş parkurları yer alırken bazı kamp alanlarında duş, tuvalet, elektrik gibi imkanlar da mevcut. Çadırda kalmak istemeyenler için bungalov ya da karavanda konaklama olanağının da bulunduğu kamplarda, dağcılık ve trekking gibi ekstrem sporlar yapmak da mümkün. HEM KAPLICA KÜRÜ HEM DENİZ TATİLİ YAPIN Geçen yıl Sağlık ve Esenlik Turizmi (Health and Well-Being Tourism) teması ile gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında Avrupa’nın seçkin destinasyonları arasında yerin alan Balıkesir, şifalı sularıyla sağlık ve termal turizmine de ev sahipliği yapıyor. Edremit, Gönen gibi birçok ilçede bulunan termal tesisler, kaplıca küründen faydalanırken aynı zamanda dinlenip eğlenmek isteyenlere de hitap ediyor. İçeriğindeki bileşimler, mineraller ve tuz açısından zengin, farklı sıcaklık değerlerine sahip Balıkesir kaplıcalarının bazıları banyo tedavisi bazıları ise içme kürleri için kullanıyor. Balıkesir’in uygun iklim koşulları da uzun bir kür mevsimi olanağı sunuyor. Uzmanlar, romatizma, nevralji ve diyabetli hastalar için yaz ayları; mide bağırsak, karaciğer ve sinir hastalıkları için ilkbahar ve sonbahar, kadın ve deri hastalıkları için her mevsimin kaplıca kürleri için uygun olduğunun altını çiziyor.