Kia’dan şehre dönüş kampanyası

1.6 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneği ile iddialı olan Kia Sportage, eylül ayı sonuna kadar 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla Kia yetkili satıcılarında sahiplerini bekliyor.

KIA STONIC, PICANTO VE RIO FIRSATLARI

Reddot ve iF Tasarım Ödülleri’nin sahibi olan SUV model Kia Stonic; Sportif ve ikonik dış tasarıma sahip olan A segmentindeki Picanto 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.

Sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip Kia Rio da yine 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile yeni sahiplerini bekliyor.

Kia Bongo ise eylül sonuna kadar 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizle satışa sunuluyor.

