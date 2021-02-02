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Kia, Sorento modellerini geri çağırıyor

02.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Kia, Sorento modellerini geri çağırıyor

Kia Motors (UK) Limited, Sorento modellerini servise geri çağırıyor. Sebep olarak ise eCall SOS özelliğini yöneten eCall sistemini sıfırlamak ve güncellemek olarak belirtildi.

Geri çağırma, yalnızca 1 Eylül ve 14 Aralık 2020 tarihleri arasında üretilen Sorento modellerini etkiliyor. Bir kaza durumunda, Sorento'nun eCall sistemi normalde araç kimlik numarasını (VIN) acil durum çağrı merkezine iletir. Bu aralıkta üretilen araçlardan birinde hava yastığı açılırsa VIN sistemi devreye girmeyecek beklentisi sebebiyle araçlar geri çağrılıyor. Kia bayileri, VIN'in uygun olduğunda doğru bir şekilde iletilmesi için eCall sistemini sıfırlayacak.

965 ADET OTOMOBİL ETKİLENDİ

Kia, bu sorunun neden olduğu herhangi bir yaralanma veya kazadan haberdar değil. İngiltere'de satılan 965 otomobil bu sorundan etkileniyor. Kia UK, eCall özelliğinin sıfırlanması ve güncellenmesi için en yakın Kia bayisinde randevu ayarlamak için etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçiyor. Tüm çalışmalar sosyal mesafe önlemleri doğrultusunda ve araç sahibine hiçbir masraf olmaksızın yürütülecektir. İşi gerçekleştirmek için tahmini süre 30 dakikadır, ancak müşterilerin araç alımı ve kullanımı dahil olmak üzere bir saate kadar program yapmaları gerekebilir.

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