Kıbrıs gazilerine madalya

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 37 gaziye madalya takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde tören düzenlendi.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, burada yaptığı konuşmada, harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi, gazilere şükranlarını ifade etti.

Ermiş, maddi ve manevi olarak her zaman gazilerin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türklerin haklarına riayet edilmediği için Türk askeri Kıbrıs'a karadan, havadan ve denizden müdahale mecburiyeti hissediyor. Siz gazilerimizin tamamı bu harbe katıldınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir devlet olmasının, özgür olmasının 45. yılında size bu madalyaları vermekten gurur duyuyoruz."

Törende, Görele, Eynesil, Espiye, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki 37 Kıbrıs gazisine madalya verildi. Hayatta olmayan gazilerin madalyalarını yakınları aldı.

