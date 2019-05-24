Yalova'da, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 85 gazi için "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Töreni" yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen tören, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Faruk Uysal, kentte ikamet eden 85 gaziye ait madalyaların bakanlıktan teslim alındığını söyledi.

Madalya ve beratlardan bazılarının bu törende bizzat gazilere verileceğini belirten Uysal, "Aramızdan ayrılan değerli gazilerimizin ise eşlerine tebliğ edilecektir. Çeşitli sebeplerle aramızda bulunmayan gazilerimizin madalyaları ikametlerinde bizzat tarafımızdan kendilerine takdim edilecektir." dedi.

Uysal, Bakanlığın merkez teşkilatında Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin her geçen gün çeşitlenerek arttığını dile getirdi.

Yalova'da da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde şehit aileleri ve gazilerin her daim yanlarında olduklarını vurgulayan Uysal, madalya alacak tüm gazilere hayırlı ve mutlu ömürler diledi.